İstanbul'da DEAŞ Operasyonu: 11 Gözaltı - Son Dakika
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İstanbul'da DEAŞ Operasyonu: 11 Gözaltı

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gerçekleştirilen soruşturma kapsamında DEAŞ çatışma bölgelerinde bulunan ve silahlı terör örgütleriyle bağlantılı oldukları tespit edilen yabancı uyruklu 15 şüphelinin yakalanmasına yönelik İstanbul'un 7 ilçesindeki 15 adrese operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyon çerçevesinde adresleri tespit edilen 15 şahıstan 11'i yakalanarak gözaltına alındı. Diğer 4 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

02.08.2024 14:27
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İstanbul'da terör örgütü DEAŞ operasyonu: 11 gözaltı

İSTANBUL - İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gerçekleştirilen soruşturma kapsamında DEAŞ çatışma bölgelerinde bulunan ve silahlı terör örgütleriyle bağlantılı oldukları tespit edilen yabancı uyruklu 15 şüphelinin yakalanmasına yönelik İstanbul'un 7 ilçesindeki 15 adrese operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyon çerçevesinde adresleri tespit edilen 15 şahıstan 11'i yakalanarak gözaltına alındı. Diğer 4 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Kaynak: İHA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Operasyon, İstanbul, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İstanbul'da DEAŞ Operasyonu: 11 Gözaltı - Son Dakika

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