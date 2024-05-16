İstanbul'da DEAŞ Terör Örgütü İçerisinde Faaliyet Yürüten 9 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

İstanbul'da DEAŞ Terör Örgütü İçerisinde Faaliyet Yürüten 9 Şüpheli Gözaltına Alındı

İstanbul\'da DEAŞ Terör Örgütü İçerisinde Faaliyet Yürüten 9 Şüpheli Gözaltına Alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı terör ve örgütlü suçlar soruşturma bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttükleri tespit edilen 9 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 10 şüpheliden 9'u yakalanırken, 1 kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

16.05.2024 09:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttükleri tespit edilen 9 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı terör ve örgütlü suçlar soruşturma bürosu tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttükleri tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda örgüt içerisinde faaliyet yürüttükleri tespit edilen 10 şüpheliden 9'u gözaltına alındı. 1 kişiyi ise yakalamaya yönelik çalışmalar devam ediyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Operasyon, İstanbul, Güvenlik, Terör, Hukuk, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İstanbul'da DEAŞ Terör Örgütü İçerisinde Faaliyet Yürüten 9 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:19 “Oy verir misiniz“ diye soruldu Ağıralioğlu’nu parti kurmaktan vazgeçirecek anket "Oy verir misiniz?" diye soruldu! Ağıralioğlu'nu parti kurmaktan vazgeçirecek anket
08:56 Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Yanlış aday yüzünden kaybettik“ diyerek 2 ili işaret etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yanlış aday yüzünden kaybettik" diyerek 2 ili işaret etti
08:08 Silahlı saldırıya uğrayan Fico’nun sağlık durumu nasıl Yardımcısı Taraba’dan açıklama var Silahlı saldırıya uğrayan Fico'nun sağlık durumu nasıl? Yardımcısı Taraba'dan açıklama var
07:57 AK Parti grubunda gergin anlar Soylu soru soran muhabirin cep telefonuna müdahale etti AK Parti grubunda gergin anlar! Soylu soru soran muhabirin cep telefonuna müdahale etti
07:18 Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında 3 sivil ile 1 komiser daha gözaltına alındı Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında 3 sivil ile 1 komiser daha gözaltına alındı
10:10 Bomba iddia Kerem Aktürkoğlu Beşiktaş’a transfer oluyor Bomba iddia! Kerem Aktürkoğlu Beşiktaş'a transfer oluyor
10:01 Beşiktaş’ta yeni teknik direktör kim olacak İşte ağır basan isim Beşiktaş'ta yeni teknik direktör kim olacak? İşte ağır basan isim
09:41 Tadilattaki binada doğal gaz patlaması 1 işçi yaralandı Tadilattaki binada doğal gaz patlaması! 1 işçi yaralandı
08:20 Sızma girişimindeki PKK’lı teröristler, MİT’in saha operasyonuyla öldürüldü Sızma girişimindeki PKK'lı teröristler, MİT'in saha operasyonuyla öldürüldü
08:08 Sahte rapor ve reçete düzenleyen çeteye 7 ilde ortak operasyon 51 şüpheli yakalandı Sahte rapor ve reçete düzenleyen çeteye 7 ilde ortak operasyon! 51 şüpheli yakalandı
00:05 Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı belli oldu Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.05.2024 10:38:14. #1.11#
SON DAKİKA: İstanbul'da DEAŞ Terör Örgütü İçerisinde Faaliyet Yürüten 9 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement