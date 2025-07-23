İstanbul'da dehşete düşüren olay! Tornavidayı defalarca başına sapladı - Son Dakika
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İstanbul'da dehşete düşüren olay! Tornavidayı defalarca başına sapladı

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İstanbul\'da dehşete düşüren olay! Tornavidayı defalarca başına sapladı
23.07.2025 08:02
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İstanbul\'da dehşete düşüren olay! Tornavidayı defalarca başına sapladı
Haber Videosu

İstanbul Zeytinburnu'nda marketin önünde oturan esnaf Murat Yeşilay, arkasından yaklaşan bir kişi tarafından tornavidayla başına defalarca vurularak ağır yaralandı. Olay kameraya yansırken, saldırganın daha önce iki kadına da saldırdığı öne sürüldü.

İstanbul Zeytinburnu'nda sabah saatlerinde meydana gelen olayda, 31 yaşındaki market esnafı Murat Yeşilay, işlettiği dükkanın önünde oturduğu sırada arkasından gelen bir kişinin tornavidalı saldırısına uğradı. Başına defalarca darbe alan Yeşilay, ağır yaralı şekilde hastaneye kaldırıldı. Kan donduran saldırı anı güvenlik kameralarına da yansıdı.

SU ALIP ARDINDAN SALDIRIYA GEÇTİ

Ekol TV'den Eren Coşkundili'nin haberine göre olay, iki kardeşin işlettiği markette yaşandı. Şüpheli kişi, önce marketten su satın aldı ve parasını ödedikten sonra dışarı çıkıp marketin önüne oturdu. Bir süre sonra ayağa kalkarak elindeki tornavidayla Yeşilay'a arkasından saldırdı. Saldırı sırasında Yeşilay'ı defalarca başından yaraladı.

"İNSAN HAYATI BU KADAR UCUZ OLMAMALI"

Yaşadığı korku dolu anları anlatan Murat Yeşilay, "Adamı ilk kez gördüm. Bir anda kafamda birkaç darbe hissettim. Ölebilirdim, beyin kanaması geçirebilirdim. İnsan hayatı bu kadar ucuz olmamalı" diyerek yaşadığı dehşeti ifade etti.

DAHA ÖNCE İKİ KADINA SALDIRDIĞI İDDİA EDİLDİ

Yeşilay, saldırganın olaydan önce iki kadına daha saldırdığını öne sürdü ve şüphelinin alkollü ya da akli dengesi yerinde olmayan biri olabileceğini belirtti. "Sağa sola saldırıyordu, kendinde değildi" diyen mağdur, saldırganın serbestçe sokakta dolaşmasının ciddi bir tehdit oluşturduğunu söyledi.

MAHALLELİ TEPKİLİ: OĞLUMUN BAŞINA GELSEYDİ?

Olayı gören çevre sakinlerinden biri, "Kendimi onun yerine, oğlumun yerine koydum. Böyle biri sokakta elini kolunu sallayarak gezmemeli" sözleriyle yaşananlara tepki gösterdi. Saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldığı öğrenildi.

Zeytinburnu, İstanbul, Güvenlik, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İstanbul'da dehşete düşüren olay! Tornavidayı defalarca başına sapladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • serkan ipek:
    Adalet yok ulkede buna eminim daha once iki kadina yapmis ve disarda neden hakim veya savcilarin basina gelmiyor boyle vakalar ozaman goruruz adaleti 7 0 Yanıtla
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