İstanbul'da meydana gelen depremde bir binanın üst katında bulunan havuz suyu sarsıntı nedeniyle taştı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
İstanbul'da Marmara Denizi açıklarında yaşanan 6.2 büyüklüğündeki depremde Küçükçekmece'de bir binanın üst katındaki havuzun suyu sarsıntının etkisiyle aşağıya döküldü. Yaşanan o anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL
Son Dakika › 3.Sayfa › İstanbul'da Deprem: Havuz Suyu Taşınca Dikkat Çekti - Son Dakika
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