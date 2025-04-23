İstanbul\'da Deprem Sonrası Tarihi Surlarda Hasar

İstanbul'da meydana gelen depremde Fatih'te bulunan tarihi sur duvarında hasar oluştu. Sur duvarından dev parça yere düşerken, olay anında bölgede kimsenin olmaması faciayı önledi.

İstanbul'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından Topkapı Ulubatlı Metro İstasyonu'na yakın noktasındaki sur duvarında hasar oluştu. Tarihi sur duvarından kopan dev parça, çevresindeki tel örgüye çarptı. Tel örgüde de hasar meydana gelirken, olay anında bölgede kimsenin olmaması olası bir faciayı önledi. İhbar üzerine olay yerine belediye ekipleri sevk edildi. Ekipler, bölgede güvenlik önlemi alarak inceleme başlattı. Yetkililer, sur duvarında yaşanabilecek olası risklere karşı vatandaşların dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu. Olayla ilgili incelemenin sürdüğü öğrenildi. - İSTANBUL