İstanbul'da DHKP/C Soruşturmasında 17 Kişi Tutuklandı - Son Dakika
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İstanbul'da DHKP/C Soruşturmasında 17 Kişi Tutuklandı

İstanbul'da terör örgütü DHKP/C'ye para aktardıkları iddiasıyla 2014-2015 yılları arasında 4 ilçe belediyesi çalışanlarından oluşan 17 şüpheli tutuklandı. Soruşturma, örgütün finansal destek sağladığına dair tespitlerle yürütülüyor.

14.03.2025 22:14
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İstanbul'da, terör örgütü DHKP/C'ye 2014-2015 yılları arasında 4 ilçe belediyesi tarafından para aktarıldığı iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında eski Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç'in de bulunduğu 17 şüpheli tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, DHKP/C silahlı terör örgütünün ihtiyaçlarını gidermek ve finansal destek sağlamak amacıyla 'İhtiyaç Komitesi' (İKOM) kurulduğu tespit edilmişti. DHKP/C'ye 2014-2016 yıllarında finansal destek sağlandığı, başka bir şirket üzerinden örgütün fonlandığı ve ayrıca 2014-2015 yılları arasında 4 ilçe belediyesi tarafından örgüte para aktarıldığı iddiasına ilişkin yürütülen soruşturmada kapsamında 34 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Burada Savcılık işlemleri de tamamlanan şüphelilerden, aralarında eski Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, Manisa Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcısı Melih Morsümbül ve İBB'de müdür görevinde bulunan Kalender Özdemir'in de bulunduğu 17 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. 17 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İstanbul'da DHKP/C Soruşturmasında 17 Kişi Tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul'da DHKP/C Soruşturmasında 17 Kişi Tutuklandı - Son Dakika
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