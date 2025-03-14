İstanbul'da DHKP/C Soruşturmasında 26 Şüpheli Tutuklama Talebiyle Hakimliğe Sevk Edildi

İstanbul'da, terör örgütü DHKP/C'ye 2014-2015 yılları arasında 4 ilçe belediyesi tarafından para aktarıldığı iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında eski Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç'in de bulunduğu 26 şüpheli tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, DHKP/C silahlı terör örgütünün ihtiyaçlarını gidermek ve finansal destek sağlamak amacıyla 'İhtiyaç Komitesi' (İKOM) kurulduğu tespit edilmişti. DHKP/C'ye 2014-2016 yıllarında finansal destek sağlandığı, başka bir şirket üzerinden örgütün fonlandığı ve ayrıca 2014-2015 yılları arasında 4 ilçe belediyesi tarafından örgüte para aktarıldığı iddiasına ilişkin yürütülen soruşturmada kapsamında 34 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Burada Savcılık işlemleri de tamamlanan, aralarında Eski Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç ve eylem tarihinde Ataşehir Belediyesi Başkanı Özel Kalemi olan şimdi ise Manisa Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcısı olan Melih Morsümbül'ün de bulunduğu 26 şüpheli tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarıldı. 8 şüpheli ise adli kontrol uygulanması talebiyle hakimliğe çıkarıldı. - İSTANBUL