Vali Gül ve İl Emniyet Müdürü Yıldız\'dan enkazdan kurtarılan yaralılara hastane ziyaret

İstanbul Valisi Davut Gül ve İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, Ayvansaray'da bina çökmesi sonucu göçük altında kalan ve kurtarılan yaralıları hastanede ziyaret etti. Vali Gül, yaralıların sağlık durumlarına ilişkin doktorlardan bilgi aldı.

Olay, saat 12.00 sıralarında Fatih ilçesi Ayvansaray Mahallesi Ebe sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre doğalgaz patlaması sonucu bitişik yapıda biri 2 katlı ve diğeri 1 katlı olmak üzere iki bina çöktü. Çökme sonucu olay yerine çok sayıda Polis, sağlık, itfaiye, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edilmişti. İki binanın çökmesi sonucu göçük altında kalan 11 kişiden 9'u ekiplerin çalışmaları sonucu kurtarılarak çevre hastanelere kaldırıldı. Enkaz altından kurtarılan 5 yaralı vatandaş tedavileri için Okmeydanı'nda bulunan Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'ne getirildi. Haberi alan yaralıların yakınları hastaneye akın etti.

Vali Gül ve Emniyet Müdürü Yıldız'dan yaralılara ziyaret

Çökmenin olduğu alana dakikalar içerisinde gelen İstanbul Valisi Davut Gül enkaz kaldırma ve arama kurtarma çalışmalarını yerinde takip edip yetkililerden bilgi aldı. Bölgede basın mensuplarına son duruma ilişkin bir açıklamada bulunan Vali Gül daha sonra buradan ayrıldı. İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız'la bir araya gelen Davut Gül, 5 yaralının sevk edildiği Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'ne geldi. Yaralıların yakınlarına geçmiş olsun dileklerinde bulunan Vali Gül, enkazdan kurtarılan 5 yaralıyı ziyaret edip son durumları hakkında doktorlardan bilgi aldı. İstanbul Valisi'sine Şişli Belediye Başkan Vekili Cevdet Ertürkmen de eşlik etti. - İSTANBUL