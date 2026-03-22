Vali Gül ve İl Emniyet Müdürü Yıldız'dan enkazdan kurtarılan yaralılara hastane ziyaret - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Vali Gül ve İl Emniyet Müdürü Yıldız'dan enkazdan kurtarılan yaralılara hastane ziyaret

Vali Gül ve İl Emniyet Müdürü Yıldız\'dan enkazdan kurtarılan yaralılara hastane ziyaret
22.03.2026 16:23  Güncelleme: 16:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'un Ayvansaray Mahallesi'nde meydana gelen doğalgaz patlaması iki binanın çökmesine neden oldu. Olayda göçük altında kalan 11 kişiden 9'u kurtarıldı. Vali Davut Gül ve Emniyet Müdürü Selami Yıldız, hastanede yaralıları ziyaret ederek sağlık durumları hakkında bilgi aldı.

İstanbul Valisi Davut Gül ve İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, Ayvansaray'da bina çökmesi sonucu göçük altında kalan ve kurtarılan yaralıları hastanede ziyaret etti. Vali Gül, yaralıların sağlık durumlarına ilişkin doktorlardan bilgi aldı.

Olay, saat 12.00 sıralarında Fatih ilçesi Ayvansaray Mahallesi Ebe sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre doğalgaz patlaması sonucu bitişik yapıda biri 2 katlı ve diğeri 1 katlı olmak üzere iki bina çöktü. Çökme sonucu olay yerine çok sayıda Polis, sağlık, itfaiye, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edilmişti. İki binanın çökmesi sonucu göçük altında kalan 11 kişiden 9'u ekiplerin çalışmaları sonucu kurtarılarak çevre hastanelere kaldırıldı. Enkaz altından kurtarılan 5 yaralı vatandaş tedavileri için Okmeydanı'nda bulunan Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'ne getirildi. Haberi alan yaralıların yakınları hastaneye akın etti.

Vali Gül ve Emniyet Müdürü Yıldız'dan yaralılara ziyaret

Çökmenin olduğu alana dakikalar içerisinde gelen İstanbul Valisi Davut Gül enkaz kaldırma ve arama kurtarma çalışmalarını yerinde takip edip yetkililerden bilgi aldı. Bölgede basın mensuplarına son duruma ilişkin bir açıklamada bulunan Vali Gül daha sonra buradan ayrıldı. İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız'la bir araya gelen Davut Gül, 5 yaralının sevk edildiği Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'ne geldi. Yaralıların yakınlarına geçmiş olsun dileklerinde bulunan Vali Gül, enkazdan kurtarılan 5 yaralıyı ziyaret edip son durumları hakkında doktorlardan bilgi aldı. İstanbul Valisi'sine Şişli Belediye Başkan Vekili Cevdet Ertürkmen de eşlik etti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Selami Yıldız, Ayvansaray, İstanbul, 3. Sayfa, Hastane, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Vali Gül ve İl Emniyet Müdürü Yıldız'dan enkazdan kurtarılan yaralılara hastane ziyaret - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.03.2026 16:55:13. #7.12#
SON DAKİKA: Vali Gül ve İl Emniyet Müdürü Yıldız'dan enkazdan kurtarılan yaralılara hastane ziyaret - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.