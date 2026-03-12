İstanbul'da Dronla Trafik Denetimi - Son Dakika
İstanbul'da Dronla Trafik Denetimi

12.03.2026 18:34
İstanbul'da dronla yapılan denetimlerde 740 sürücüye ceza kesildi, 27 araç trafikten men edildi.

İstanbul'da, trafikte 'kaynak yapan ve kafadan giren' olarak trafiği tehlikeye atan sürücüler dronla tespit edilerek ceza yazıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce ekipleri, bugün il genelinde denetim yaptı. 300 personelle 34 ilçede 86 noktada ve 99 ekiple dron destekli denetimler gerçekleştirildi. Trafikteki taralı alanlarda 'kaynak yapan, kafadan giren' olarak tabir edilen ihlalleri yapan sürücüler tespit edildi.

Tespit edilen sürücüler hakkında Karayolları Trafik Kanununa göre, 26 sürücüye tehlikeli şerit değiştirmek, 439 sürücüye trafik işaret ve levhalarına uymamak, 73 sürücüye Araçların sağından veya banketlerden yararlanmak suretiyle geçmek, 87 sürücüye hatalı şerit değiştirmek maddeleri başta olmak üzere toplam 740 sürücüye cezai işlem uygulandı, 27 araç ise trafikten men edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

