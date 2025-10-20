İstanbul'da Dronlu Trafik Denetimi: 212 Sürücüye Ceza

İstanbul Sultangazi'de yapılan dron destekli trafik denetiminde kural ihlali yaptıkları belirlenen 212 sürücüye toplamda 486 bin 630 lira para cezası kesildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme ve Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlükleri ekipleri tarafından, şehir genelinde trafik düzeni ve güvenliğini sağlamak amacıyla dron destekli denetim gerçekleştirildi. 02 Ekim ile 16 Ekim tarihleri arasında Sultangazi Cebeci Tüneli'nde yapılan denetimlerde toplam 212 araca "trafiği aksatacak şekilde şerit değiştirmekten", "emniyet şeridini kullanmaktan", "trafik işaretlemelerine uymamaktan", "seyir halinde cep telefonu kullanmaktan", "muayenesi yapılmamış bir araçla trafiğe çıkmaktan" işlem yapıldığı öğrenildi. Tüm sürücülere 486 bin 630 lira idari para cezası uygulandığı belirtildi. - İSTANBUL