İstanbul'da düzenlenen 'Mahzen-7' Operasyonları'nda Organize Suç Örgütü çökertildi - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

İstanbul'da düzenlenen 'Mahzen-7' Operasyonları'nda Organize Suç Örgütü çökertildi

İstanbul\'da düzenlenen \'Mahzen-7\' Operasyonları\'nda Organize Suç Örgütü çökertildi

İstanbul'da gerçekleştirilen 'Mahzen-7' Operasyonları'nda, elebaşılığını 'Memocan' lakaplı Muhammed Uray'ın yaptığı Organize Suç Örgütü çökertildi. Operasyonlar sonucunda elebaşının da aralarında bulunduğu 27 şüpheli gözaltına alındı.

09.03.2024 08:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'da düzenlenen "Mahzen-7" Operasyonları'nda elebaşılığını "Memocan" lakaplı Muhammed Uray'ın yaptığı Organize Suç Örgütü çökertildi. Operasyonlarda elebaşının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 27 şüpheli yakalandı. - ANKARA

Kaynak: İHA

İstanbul, İstanbul, Suç, Operasyon, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İstanbul'da düzenlenen 'Mahzen-7' Operasyonları'nda Organize Suç Örgütü çökertildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


09:02 Kimisi vergi dairesinde memur, kimisi eski polis MOSSAD’ın Türkiye’deki ajanlarının banka hesapları deşifre edildi Kimisi vergi dairesinde memur, kimisi eski polis! MOSSAD'ın Türkiye'deki ajanlarının banka hesapları deşifre edildi
08:38 Elebaşılığını “Memocan“ lakaplı Muhammed Uray’ın yaptığı suç örgütü çökertildi Elebaşılığını "Memocan" lakaplı Muhammed Uray'ın yaptığı suç örgütü çökertildi
08:27 Fitch Ratings Türkiye’nin kredi notunu yükseltti ve not görünümünü pozitife çekti Fitch Ratings Türkiye'nin kredi notunu yükseltti ve not görünümünü pozitife çekti
21:38 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Rusya’nın da bulunacağı bir barış zirvesine ev sahipliği yapmaya hazırız Cumhurbaşkanı Erdoğan: Rusya'nın da bulunacağı bir barış zirvesine ev sahipliği yapmaya hazırız
21:22 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Benim için bu bir final, yasanın verdiği yetkiyle bu seçim benim son seçimim Cumhurbaşkanı Erdoğan: Benim için bu bir final, yasanın verdiği yetkiyle bu seçim benim son seçimim
09:05 Dünya rekorunu egale etti Jorge Jesus, Al-Hilal ile 27 maçlık galibiyet serisi yakaladı Dünya rekorunu egale etti! Jorge Jesus, Al-Hilal ile 27 maçlık galibiyet serisi yakaladı
08:39 Bomba itiraf Ronaldinho tam 13 sene önce Fenerbahçe’ye geliyormuş Bomba itiraf! Ronaldinho tam 13 sene önce Fenerbahçe'ye geliyormuş
08:20 Kızılcık Şerbeti’ne damga vuran sahne Çimen yasak aşkıyla imam nikahı kıyıp tesettüre girdi Kızılcık Şerbeti'ne damga vuran sahne! Çimen yasak aşkıyla imam nikahı kıyıp tesettüre girdi
08:19 “Türkiye’nin en iyisi“ diyen Rıdvan Dilmen, Galatasaray’ın yıldızını yere göğe sığdıramadı "Türkiye'nin en iyisi" diyen Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın yıldızını yere göğe sığdıramadı
07:24 Ana Haber’de Demet Evgar sürprizi Başlattığı kampanya alkış topladı Ana Haber'de Demet Evgar sürprizi! Başlattığı kampanya alkış topladı
01:00 “Hakem konuşmaya yüzünüz olmuyor“ diyen İlhan Palut’tan maç sonuna damga vuran sözler "Hakem konuşmaya yüzünüz olmuyor" diyen İlhan Palut'tan maç sonuna damga vuran sözler
00:41 Seçil Erzan’ın yargılandığı davada ara karar Seçil Erzan'ın yargılandığı davada ara karar
00:19 CHP lideri Özel’den “Burcu Köksal“ açıklaması: Kendisine ’Böyle bir ifadeye ne gerek var’ diye sordum CHP lideri Özel'den "Burcu Köksal" açıklaması: Kendisine 'Böyle bir ifadeye ne gerek var?' diye sordum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2024 09:41:58. #1.12#
SON DAKİKA: İstanbul'da düzenlenen 'Mahzen-7' Operasyonları'nda Organize Suç Örgütü çökertildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement