İstanbul\'da düzenlenen \'Mahzen-7\' Operasyonları\'nda Organize Suç Örgütü çökertildi

Arda Turan, Muslera ve Emre Belözoğlu'nun da aralarında bulunduğu kişileri dolandırdığı iddia edilen Seçil Erzan'ın tutukluluğu devam ediyor

Arda Turan, Fernando Muslera ve Emre Belözoğlu gibi ünlü futbolcuların da aralarında bulunduğu pek çok kişiyi yüksek kar getirili özel bir fon vaadiyle dolandırdığı iddia edilen Seçil Erzan'ın tutukluluk halinin devamına karar verildi. Mahkeme, duruşmayı 24 Mayıs tarihine erteledi ve Selçuk İnan'ın ifadesinin alınması için talimat yazılmasına karar verdi.