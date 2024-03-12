İstanbul\'da düzenlenen \'Mahzen-7\' Operasyonları sonucunda 12 kişi tutuklandı

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İstanbul'da düzenlenen "Mahzen-7" Operasyonları'nda elebaşılığını "Memocan" lakaplı Muhammed Uray'ın yaptığı Organize Suç Örgütü çökertilmişti. 27 şüpheliden Uyar'ında aralarında bulunduğu 12 kişi tutuklanırken 15 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul'da düzenlenen "Mahzen-7" Operasyonları'nda elebaşılığını "Memocan" lakaplı Muhammed Uray'ın yaptığı Organize Suç Örgütü çökertilmişti. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu koordinesinde Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalarda, Ümraniye, Ataşehir ve Üsküdar ilçelerinde "Memocan" lakaplı Muhammed Uray' ın elebaşı olduğu, 'Nitelikli yağma', Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'Silahlı tehdit', 'Kasten yaralama', '6136 SKM', 'Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması' ve 'Mala zarar verme(İkamet ve iş yeri kurşunlama)' suçlarından 20 farklı eyleme karıştıkları tespit edilen 32 şüpheliden 3'ü cezaevi 1'i yurtdışında olmak üzere toplam 28 şüphelinin yakalanmasına ve suç unsurlarının ele geçirilmesine yönelik 8 Mart günü yapılan operasyon düzenlenmişti. Operasyonda, örgüt lideri Muhammed Uray dahil olmak üzere 27 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

12 adet tabanca ve uyuşturucu madde ele geçirildi

Yapılan aramalarda, 10 adet 9mm, 1 adet 7.65 mm, 1 adet 6mm çapında el yapımı toplu tabanca olmak üzere toplamda 12 adet tabanca ve tabancalara ait 12 Adet şarjör, 286 adet muhtelif çaplarda fişek, 3 adet av tüfeği, 20 adet kartuş, 695 gr esrar, 542 gr kokain olduğu değerlendirilen uyuşturucu madde, 16 adet lyrica hap, 2 adet hassas terazi ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 93 bin 65 Türk lirası ve 1 adet kılıç ele geçirildi.

12 kişi tutuklandı

Yakalanan 27 şüpheli şahıstan 1'i "örgüt kurma", 8'i "örgüte üye olma", 3 şüpheli "örgüte yardım etme", 3 şüpheli "nitelikli yağma" ve 1 şüpheli "uyuşturucu ticareti" suçundan olmak üzere toplam 16 şüpheli tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi. 11 şüpheli hakkında ise adli kontrol hükümlerinin uygulanması talep edildi. Sevk edilen şüphelilerden 12'si tutuklanırken, 15 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - İSTANBUL