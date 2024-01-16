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İstanbul'da düzenlenen rüşvet operasyonunda 4 kişi tutuklandı - Son Dakika
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İstanbul'da düzenlenen rüşvet operasyonunda 4 kişi tutuklandı

İstanbul'da gerçekleştirilen rüşvet operasyonunda İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye teşkilatındaki 3 görevli ve bir belediye sağlık teknisyeni de dahil olmak üzere 18 şüpheliden 4'ü tutuklandı. İBB'ye bağlı itfaiye teşkilatı görevlilerinin vatandaşlardan ruhsat belgesi karşılığında rüşvet istediği tespit edilmişti.

İstanbul\'da düzenlenen rüşvet operasyonunda 4 kişi tutuklandı
16.01.2024 - 12:05,  Güncelleme: 12:15
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İstanbul'da düzenlenen rüşvet operasyonunda gözaltına alınan İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) bağlı itfaiye teşkilatındaki 3 görevli ile bir belediye sağılık teknisyeninin de aralarında bulunduğu 18 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde örgütlü rüşvet suçuna yönelik çalışma başlatmış, geçtiğimiz Cuma günü İstanbul ve Kayseri'de düzenlenen operasyonda 28 şüphelinin yakalandığı duyurulmuştu .

Yürütülen soruşturma çerçevesinde İBB'ye bağlı itfaiye teşkilatı görevlilerinin iş yeri açarken temin edilmesi gereken ruhsat belgesi karşılığında vatandaşlardan 45 bin lira rüşvet istediği tespit edilen şüphelilerin polisteki işlemleri tamamlandı. 170 rüşvet olayına karışan aktif görevde 3, bir emekli itfaiye eri ve İBB'de görevli sağlık teknisyeninin de aralarında bulunduğu 18 şüpheli Büyükçekmece Adliyesine sevk edildi. Zanlılardan 4 itfaiye eri tutuklanırken, 14 şüphelinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: İstanbul'da düzenlenen rüşvet operasyonunda 4 kişi tutuklandı - Son Dakika
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