İstanbul'da Eş Cinayeti: Katil Yakalandı

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Çaldıkları şey ve yaptıkları hareket "pes" dedirtti

İstanbul'da dehşet: Eşini öldürdü, cesetten kurtulmak isterken yakalandı

İSTANBUL - Eyüpsultan'da iddiaya göre eşini silahla vurarak öldüren adam, cesetten kurtulmaya çalıştığı sırada polisin dikkati sayesinde yakalandı. Sultangazi'de polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan otomobilin önü kesilirken, bagajda kadın cesedi bulundu. Polisin olay yerindeki incelemeleri sürüyor.

Olay Sultangazi'de saat 16.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Engin Çelik ile Ayşe Çelik arasında Eyüpsultan'daki evlerinde bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Kavga sırasında çılgına dönen adam iddiaya göre, eşini silahla vurarak öldürdü. Ardından cesetten kurtulmak için plan yapan Engin Çelik, harekete geçti. Cesedi otomobilinin bagajına koyarak yola çıktı. Eşinin cansız bedenini göle veya ormanlık alana atmayı planlayan adam, şüphe üzerine polis ekipleri tarafından durdurulmak istendi. Polisin "dur" ihtarına uymayan Engin Çelik, kaçmaya başladı. Polis de kaçan aracı yakalamaya çalıştı. Yaşanan kovalamaca sırasında Engin Çelik'in kullandığı aracın önü Sultangazi'de polis ekipleri tarafından kesildi. Durdurulan araçta arama yapıldı. Aramalarda otomobilin bagajından kadın cesedi çıktı. Cesedin Engin Çelik'in eşi Ayşe Çelik'e ait olduğu öğrenilirken şahıs gözaltına alındı.