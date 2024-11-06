İstanbul'da FETÖ propagandası yapan 8 kişi yakalandı
İSTANBUL - İstanbul'da düzenlenen operasyonda, sosyal medyadan Fetullahçı Terör Örgütü propagandası yapan 8 kişi yakalandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, sosyal medya üzerinden terör örgütünün propagandasını yaptıkları belirlenen kişilerin yakalanması için 8 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Savcılık talimatıyla harekete geçen İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY elebaşı Fetullah Gülen'in ölümü sonrasında sosyal medya uygulamaları üzerinden övücü paylaşımlarda bulunan ve propaganda yapan kişilerin yakalanması için bu operasyon düzenlendi. İstanbul'da birçok adrese yapılan eş zamanlı baskınlarda aranan 8 örgüt yanlısı kişi yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Zanlıların polisteki ifade işlemlerinin ilerleyen saatlerde başlayacağı öğrenildi.
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