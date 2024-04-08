İstanbul'da firari maymun görenleri şaşkına çevirdi
İSTANBUL - Fatih'te ağaçta daldan dala atlayıp bir süre de parke taşlarının üzerinde duran maymun görenleri şaşkına çevirdi. Bazı vatandaşların maymunu "gel gel" diyerek çağırması güldürürken, korkan sevimli hayvan kaçtı.
Olay dün Fatih Balat'ta meydana geldi. Toplu taşıma araçlarından inen vatandaşlar parke taşının üzerinde duran maymunu görünce şaşkına döndü. Bazı vatandaşlar maymunu yakalamaya çalışırken, bazıları da o anları görüntüledi. Ağaca çıkıp daldan dala gezen maymun bir süre sonra kaldırım taşının üzerine geldi. Vatandaşları maymunu "gel gel" diye çağırması güldürürken, ürken hayvan kayıplara karıştı.
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