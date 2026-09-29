İstanbul'da fırtına şemsiyeleri ters çevirdi, ulaşımda yoğunluk yaşandı - Son Dakika
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İstanbul'da fırtına şemsiyeleri ters çevirdi, ulaşımda yoğunluk yaşandı

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İstanbul\'da fırtına şemsiyeleri ters çevirdi, ulaşımda yoğunluk yaşandı
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İstanbul'da sabah saatlerinde başlayan şiddetli yağmur ve rüzgar, kentte günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Fırtına şemsiyeleri ters döndürürken vatandaşlar yürümekte zorlandı; ana arterler ve köprü bağlantı yollarında trafik yoğunluğu oluştu.

İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren şiddetli yağmur ve rüzgar etkili oldu. Rüzgarın etkisiyle şemsiyelerin ters döndüğü, vatandaşların yürümekte güçlük çektiği megakentte, ana arterlerde de trafik yoğunluğu yaşandı

İstanbul, güne olumsuz hava şartlarıyla başladı. Sabah saatlerinde başlayan ve ilerleyen saatlerde şiddetini artıran sağanak yağış ile fırtına, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Yağmura hazırlıksız yakalanan kent sakinleri, şiddetli rüzgar nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti. Kentin işlek cadde ve meydanlarında fırtına nedeniyle şemsiyeler ters dönerken, çok sayıda vatandaş duraklara sığındı.

Sürücüler ve yayalar zor anlar yaşadı

Yağışın etkisiyle kayganlaşan yollarda trafikte yer yer yoğunluk yaşandı. Ana arterlerde ve köprü bağlantı yollarında araçlar ilerlemekte zorlanırken, toplu taşıma duraklarında da yoğunluk meydana geldi.

Kaynak: İHA
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