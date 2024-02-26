İstanbul'da fuhuş operasyonu: 12 kadın kurtarıldı, 9 gözaltı - Son Dakika
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İstanbul'da fuhuş operasyonu: 12 kadın kurtarıldı, 9 gözaltı

İstanbul\'da fuhuş operasyonu: 12 kadın kurtarıldı, 9 gözaltı

İstanbul'da organize bir şekilde para karşılığı fuhuş yaptırtan 2'si kadın 9 kişi gözaltına alındı. Operasyonda fuhuşa zorlandıkları iddia edilen yabancı uyruklu 12 kadın kurtarıldı. Şüphelilerin kimlikleri tespit edildikten sonra yapılan baskınlarda ele geçirilen deliller incelenirken, şüpheliler adliyeye sevk edildi ve kurtarılan kadınlar İl Göç İdaresine teslim edildi.

26.02.2024 00:26
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İstanbul'da fuhuş operasyonu: 12 kadın kurtarıldı, 9 gözaltı

İSTANBUL - İstanbul'da organize bir şekilde para karşılığı fuhuş yaptırtan 2'si kadın 9 kişi Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı. Operasyonda fuhuşa zorlandıkları iddia edilen yabancı uyruklu 12 kadın kurtarıldı. Operasyon polis kamerası tarafından görüntülendi.

Asayiş Şube Müdürlüğü, Ahlak Büro Amirliği tarafından yaklaşık 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından organize bir şekilde fuhuş yaptırtan şebekenin üyelerinin kimlikleri tespit edildi. Maltepe, Ataşehir, Çekmeköy ve Sultanbeyli'de 10 adrese yapılan baskında şebekenin yönetici kadrosunda bulunan 2'si kadın 9 şüpheli gözaltına alındı. Baskınlarda fuhuşa zorlandığı öne sürülen yabancı uyruklu 16 kadın da kurtarıldı.

Ahlak Büro Amirliği ekipleri tarafından operasyonda ele geçirilen 9 cep telefonu inceleme altına alınırken, evlerde bulunan 29 bin 200 lira, 2 bin dolar muhafaza altına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edilirken, yabancı uyruklu kurtarılan kadınlar İl Göç idaresine teslim edildi.

Kaynak: İHA

Operasyon, İstanbul, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İstanbul'da fuhuş operasyonu: 12 kadın kurtarıldı, 9 gözaltı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul'da fuhuş operasyonu: 12 kadın kurtarıldı, 9 gözaltı - Son Dakika
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