İstanbul'da Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu - Son Dakika
İstanbul'da Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu

15.02.2026 15:04
8 ilde düzenlenen operasyonda 51 şüpheli gözaltına alındı, MASAK incelemesi sürüyor.

İstanbul merkezli 8 ilde düzenlenen göçmen kaçakçılığı operasyonunda 51 şüpheli gözaltına alındı. Şebeke ile kaçak göçmenler arkasındaki para trafiği Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) incelemesine takılırken, eş zamanlı operasyon anı polis kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, 'resmi belgede sahtecilik' ve 'göçmen kaçakçılığı' suçlarıyla ilgili çalışma başlattı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma doğrultusunda, 'resmi belgede sahtecilik', 'özel belgede sahtecilik' ve 'resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyan' tespit edilen şebeke takibe alındı. İkamet izni başvuruları sırasında bazı yabancı uyruklu kişilerin, işlemlerde sahte ve tahrif edilmiş belgeler ile sahte içerikli taahhütnameleri kullandığı saptandı. Bu suretle göçmen kaçakçılığı suçunun işlendiğini belirleyen emniyet ekipleri, belgelerin sahte olduğunun ilgili kurumlardan alınan teyitler ve MASAK incelemeleriyle şüpheliler arasındaki para transferlerinden tespit edildiği anlaşıldı.

Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından şebekenin fertleri tek tek belirlendi. Tespiti yapılan şüphelilerin yakalanmasına yönelik bu sabah saat 07.00'de İstanbul merkezli 8 ilde yapılan eş zamanlı operasyon başlatıldı. Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen baskınlarda, aranan kişilerin 51'i yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan 51 şüpheli, ifadeleri alınmak üzere İstanbul Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

Soruşturma kapsamında yakalanan kişiler hakkında başlatılan tahkikatın devam ettiği öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

