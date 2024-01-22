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İstanbul'da göçmen kaçakçılığı operasyonunda 9 organizatör yakalandı - Son Dakika
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İstanbul'da göçmen kaçakçılığı operasyonunda 9 organizatör yakalandı

İçişleri Bakanı Yerlikaya, İstanbul'da gerçekleştirilen 'Kalkan-10' Operasyonunda 9 göçmen kaçakçılığı organizatörünün yakalandığını açıkladı. Operasyon sonucunda 6 organizatör tutuklandı, 3'ü hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

İstanbul\'da göçmen kaçakçılığı operasyonunda 9 organizatör yakalandı
22.01.2024 - 08:05,
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İçişleri Bakanı Yerlikaya: " İstanbul'da göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik gerçekleştirilen 'Kalkan-10' Operasyonunda 9 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı. Organizatörlerden; 6'sı tutuklandı, 3'ü hakkında adli kontrol kararı verildi" - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa İstanbul'da göçmen kaçakçılığı operasyonunda 9 organizatör yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul'da göçmen kaçakçılığı operasyonunda 9 organizatör yakalandı - Son Dakika
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