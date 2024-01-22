İstanbul'da göçmen kaçakçılığı operasyonunda 9 organizatör yakalandı
İçişleri Bakanı Yerlikaya, İstanbul'da gerçekleştirilen 'Kalkan-10' Operasyonunda 9 göçmen kaçakçılığı organizatörünün yakalandığını açıkladı. Operasyon sonucunda 6 organizatör tutuklandı, 3'ü hakkında ise adli kontrol kararı verildi.
İçişleri Bakanı Yerlikaya: " İstanbul'da göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik gerçekleştirilen 'Kalkan-10' Operasyonunda 9 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı. Organizatörlerden; 6'sı tutuklandı, 3'ü hakkında adli kontrol kararı verildi" - İSTANBUL
Kaynak: İHA
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