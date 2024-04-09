İstanbul'da hava temizlendi, 3 şehir tek fotoğraf karesine sığdı
İSTANBUL - İstanbul'da hava kirliliği son 2 yılın en düşük seviyesinde görülmesiyle birlikte yaklaşık 100 kilometre uzaklıktaki Bursa'da bulunan Uludağ gözüktü. 3 şehir tek karede birleşti; İstanbul Bostancı, Yalova ve Uludağ aynı fotoğrafta görüntülendi.
İstanbul'da hava kirliliği son 2 yılın en düşük seviyesine görülmeye başlandı. Hava kirliliğinin düşmesiyle birlikte Bursa'da Uludağ'ın karlı tepeleri göründü. Fotoğraf sanatçısı Halil Sopaoğlu İstanbul, Yalova ve Bursa'yı aynı karede yakaladı. Çamlıca tepesinden çektiği fotoğraf sosyal medyada gündem oldu. Binlerce beğeni ve milyonlarca görüntüleme alan fotoğraf, hava kirliliğinin azalmasıyla yaklaşık 100 kilometre uzaklığın net bir şekilde göründüğünün kanıtı oldu.
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