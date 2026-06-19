İstanbul'da Huzur Uygulaması - Son Dakika
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İstanbul'da Huzur Uygulaması

19.06.2026 22:10
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İstanbul'da helikopter destekli 'Huzur İstanbul' denetimi yapıldı, çok sayıda polis görev aldı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nce kent genelinde helikopter destekli 'Huzur İstanbul' denetimi gerçekleştirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından kent genelinde 'Huzur İstanbul' uygulaması yapıldı. Beyloğlu Taksim'deki uygulamaya Özel Harekat, Beyoğlu ilçe ekipleri ve trafik ekiplerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda polis ve bekçi katıldı. Gerçekleştirilen uygulamada polis ekipleri araçları durdurarak, didik didik arama yaptı. Belirlenen uygulama noktalarında giriş ve çıkışların kapatıldığı kontrollerde, durdurulan şahısların Genel Bilgi Taraması (GBT) sorgulamalarının yanı sıra el çantaları, valizler ve araçlarda da kontrol edildi.

Trafik kontrollerinin yapıldığı uygulamaya polis helikopteri de havadan destek verdi. Uygulamanın geç saatlere kadar süreceği öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Helikopter, İstanbul, Güvenlik, 3. Sayfa, Polis, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'da Huzur Uygulaması - Son Dakika

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