İstanbul\'da \'Huzur ve Güven İstanbul\' uygulamasıyla araçlar denetlendi

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İstanbul genelinde polis ekipleri tarafından eş zamanlı yapılan 'Huzur ve Güven İstanbul' uygulamasında durdurulan araçlar aranırken, sürücü ve yolcuların Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yapıldı. Denetimde "Giz" isimli narkotik köpeği de yer aldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, il genelinde eş zamanlı olarak 'Huzur İstanbul' uygulaması yaptı. Denetimlere Asayiş Şube Müdürlüğü, İlçe Emniyet Müdürlükleri, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme, Havacılık, Narkotik Suçlarla Mücadele, Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri ve Özel Harekat ekipleri katıldı. Kadıköy'de denetim noktasında durdurulan araçlar didik didik aranarak, araçlarda bulunan sürücü ve yolcuların GBT sorgusu yapıldı. Polis helikopterinin de havadan destek verdiği denetimde "Giz" isimli Belçika kurdu olan malinois cinsi narkotik köpeği de araçlarda titiz bir şekilde arama yaptı. - İSTANBUL