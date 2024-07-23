İstanbul'da Hz. Muhammed'e Hakaret Eden Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

İstanbul'da Hz. Muhammed'e Hakaret Eden Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

İstanbul'da sokak röportajı sırasında Hz. Muhammed'e hakaret eden ve dün polis tarafından gözaltına alınan şüpheli, adliyeye sevk edildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Z.K. isimli kişinin 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan gözaltına alındığını belirtti. İstanbul emniyetindeki işlemleri tamamlanan Z.K, Küçükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi.

23.07.2024 13:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'da sokak röportajı sırasında Hz. Muhammed'e (Sallallahü teala aleyhi ve sellem) hakaret eden ve dün polis tarafından gözaltına alınan şüpheli, adliyeye sevk edildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, sosyal medyada yer alan bir röportajda İslami değerlere saldıran ve Hazreti Muhammed'e (Sallallahü teala aleyhi ve sellem) hakaret eden Z.K. isimli kişinin "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan işlem yapılmak üzere gözaltına alındığını açıklamıştı. İstanbul emniyetindeki işlemleri tamamlanan Z.K, Küçükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

İçişleri Bakanı, Sosyal Medya, Küçükçekmece, İstanbul, Hukuk, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İstanbul'da Hz. Muhammed'e Hakaret Eden Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:23 TFF’nin yeni yönetiminde deprem Bayram Saral seçimden 5 gün sonra görevinden istifa etti TFF'nin yeni yönetiminde deprem! Bayram Saral seçimden 5 gün sonra görevinden istifa etti
12:21 Karısını bağlayıp darbeden şahsın ilk ifadesi: Karşısına geçip sigara yakarak acı çekmesini izledim Karısını bağlayıp darbeden şahsın ilk ifadesi: Karşısına geçip sigara yakarak acı çekmesini izledim
11:51 Bahçeli, 154 kişilik listeyi kameraya gösterdi: Bunlarla hukuk zemininde mutlaka hesaplaşacağız Bahçeli, 154 kişilik listeyi kameraya gösterdi: Bunlarla hukuk zemininde mutlaka hesaplaşacağız
11:34 Bahçeli: Köpeklere karşı uygulanacak her türlü yanlışın karşısında dururuz, kimse merak etmesin Bahçeli: Köpeklere karşı uygulanacak her türlü yanlışın karşısında dururuz, kimse merak etmesin
10:58 Bursa’da geri dönüşüm fabrikasında yangın Alevler 7 fabrikaya sıçradı, evler tedbir amacıyla boşaltıldı Bursa'da geri dönüşüm fabrikasında yangın! Alevler 7 fabrikaya sıçradı, evler tedbir amacıyla boşaltıldı
13:38 TFF Merkez Hakem Kurulu Başkanlığına Ferhat Gündoğdu getirildi. TFF Merkez Hakem Kurulu Başkanlığına Ferhat Gündoğdu getirildi.
12:38 Ünlü Rus moto vlogger Tatyana Ozolina, Muğla’da geçirdiği kazada hayatını kaybetti Ünlü Rus moto vlogger Tatyana Ozolina, Muğla'da geçirdiği kazada hayatını kaybetti
11:28 Birce Akalay, sette düşerek hastaneye kaldırıldı Birce Akalay, sette düşerek hastaneye kaldırıldı
11:18 Siyahi kadın, hırsızlık ihbarı için 911’i aradıktan sonra evinde beyaz polis tarafından yüzünden vurularak öldürüldü Siyahi kadın, hırsızlık ihbarı için 911'i aradıktan sonra evinde beyaz polis tarafından yüzünden vurularak öldürüldü
11:12 Makine ile salça yaparken elektrik akımına kapılan anne ve kızı hayatını kaybetti Makine ile salça yaparken elektrik akımına kapılan anne ve kızı hayatını kaybetti
11:11 Bahçeli: CHP’nin tarihin en ağır ekonomik krizinin yaşandığını iddia etmesi deli saçmasıdır Bahçeli: CHP'nin tarihin en ağır ekonomik krizinin yaşandığını iddia etmesi deli saçmasıdır
10:50 Amerikalı şarkıcı Katy Perry, Barselona’da gittiği mekanda, bir hayranı ile öpüştü Amerikalı şarkıcı Katy Perry, Barselona'da gittiği mekanda, bir hayranı ile öpüştü
10:34 Sokak köpekleriyle ilgili yasa teklifi Meclis koridorlarını da karıştırdı Protesto gösterisi düzenlediler Sokak köpekleriyle ilgili yasa teklifi Meclis koridorlarını da karıştırdı! Protesto gösterisi düzenlediler
10:19 Olimpiyatlara günler kala skandal olay Turist kadın kebapçıda toplu tecavüze uğradı, ülke alarmda Olimpiyatlara günler kala skandal olay! Turist kadın kebapçıda toplu tecavüze uğradı, ülke alarmda
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.07.2024 13:56:55. #1.12#
SON DAKİKA: İstanbul'da Hz. Muhammed'e Hakaret Eden Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement