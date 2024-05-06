İstanbul'da İki Doktor Arasında Tartışma: Hapis Talebiyle Dava Açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

İstanbul'da İki Doktor Arasında Tartışma: Hapis Talebiyle Dava Açıldı

İstanbul\'da İki Doktor Arasında Tartışma: Hapis Talebiyle Dava Açıldı

İstanbul'da bir doktor, kendisine takıntılı olduğunu ve 'karını da seni de öldürürüm' dediğini öne sürdüğü meslektaşından şikayetçi oldu. Diğer doktor da eskiden gönül ilişkisi yaşadığını iddia ettiği meslektaşının tartışma sırasında yüzüne yumruk attığını öne sürerek suç duyurusunda bulundu. Karşılıklı şikayetler sonucu 2 doktora da hapis talebiyle dava açıldı.

06.05.2024 13:30  Güncelleme: 14:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'da bir doktor, kendisine takıntılı olduğunu ve 'karını da seni de öldürürüm' dediğini öne sürdüğü meslektaşından şikayetçi oldu. Diğer doktor da eskiden gönül ilişkisi yaşadığını iddia ettiği meslektaşının tartışma sırasında yüzüne yumruk attığını öne sürerek suç duyurusunda bulundu. Karşılıklı şikayetler sonucu 2 doktora da hapis talebiyle dava açıldı.

İstanbul'da 16 Mart 2023'de doktor Ömer Naci E., kendisine takıntılı olduğunu ve 'karını da seni de öldürürüm' dediğini öne sürdüğü meslektaşı Meral D.'den şikayetçi oldu. Doktor Meral D. ise eskiden gönül ilişkisi yaşadığını iddia ettiği meslektaşının tartışma sırasında yüzüne yumruk attığını öne sürerek suç duyurusunda bulundu. Konuya ilişkin yürütülen soruşturma çerçevesinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca iddianame hazırlandı.

Yüzüne yumruk attığını ve omzundan tutarak çekiştirdiğini söyledi

Müşteki şüpheli doktor Meral D.'nin ifadesine yer verilen iddianamede, olay günü hastanede inşaat nedeniyle sıkıntı çekmeleri nedeniyle Ortopedi bölümünde boş oda olduğu için o binaya gittiğini, gittiğinde daha önce aralarında gönül ilişkisi olan doktor Ömer Naci E. ile karşılaştıklarını anlattı. İfadesinin devamında ise Ömer Naci E.'ye boş oda olup olmadığını sorduğunu, kendisine 40 dakika sonra görüşelim diye yanıt verdiğini, 3-4 saat sonra polikliniğin odasında görüştüklerini, bu sırada kendisine sadece odaya ilişkin konuşmak istediğini söylemesine rağmen eski ilişkileri hakkında konuşmak istemesi üzerine aralarında tartışma çıktığını ve çıkan tartışmada Ömer Naci E.'nin yüzüne yumruk attığını, omzundan tutarak çekiştirdiğini ve bileğini kıvırmaya çalıştığını söylediği aktardı.

"Eşime küfür edip 'karını da seni de öldürürüm' dedi"

Hazırlanan iddianamede müşteki şüpheli Ömer Naci E.'nin ifadesinde ise "Hakkımda şikayetçi olan Meral D. eski arkadaşım olur, kendisiyle hiçbir gönül ilişkim olmamıştır. Yaklaşık 6 yıl önce iş nedeniyle tanıştık, bana takıntılıydı ve gönül ilişkisi yaşamak istiyordu. Olay günü hasta baktığım sırada yanıma gelerek görüşmek istedi. Tüm hastalarım bittiğinde saat 22.00 sıralarında geldi, özel konuşmak istediğini söyledi ve sekreterimiz çıktı. Kapı açık kalsın dedim ama Meral hanım kapattı. Bana 'benimle evleneceksin' dedi, kendisine 5 yıldır evli olduğumu söyledim. Bana 'biz seninle evlilik kararı almıştık, sen gittin başka kadınla evlendin' dedi. Sonrasında eşime küfür edip 'karını da seni de öldürürüm' deyince 'ne biçim konuşuyorsun' dedim. Ayağa kalktı ve bağırmaya başladı. Hemen kapıya koşup kapıyı açtım, güvenlik görevlisi zaten kapıya gelmişti. Kendisine hiçbir şekilde fiziksel temasta bulunmadım" ifadelerine yer verildi.

2 doktora da hapis talebi

İddianamede müşteki şüpheli Meral D.'nin 'basit tehdit' suçundan 6 aya kadar hapis cezasına, müşteki şüpheli Ömer Naci E.'nin ise 'kadına karşı basit yaralama' suçundan 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

İstanbul, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İstanbul'da İki Doktor Arasında Tartışma: Hapis Talebiyle Dava Açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:56 Nikah memuru, hoca dua ederken mikrofonu elinden alıp müzik açtırdı Nikah memuru, hoca dua ederken mikrofonu elinden alıp müzik açtırdı
13:34 Gaziantep’te katliam gibi kaza 8 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı Gaziantep'te katliam gibi kaza! 8 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı
13:32 Özel’den “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın CHP içinde karışıklık planı var“ iddialarına yanıt Özel'den "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın CHP içinde karışıklık planı var" iddialarına yanıt
12:46 Erzurum’a, Antalya iklim şartlarına göre sera Isıtma için günde 3 ton kömür yakarak belediyeyi milyonlarca lira zarara uğrattılar Erzurum'a, Antalya iklim şartlarına göre sera! Isıtma için günde 3 ton kömür yakarak belediyeyi milyonlarca lira zarara uğrattılar
12:32 Havadan broşür bıraktılar İsrail ordusu, masum sivillerin son sığınağını vurmakta kararlı Havadan broşür bıraktılar! İsrail ordusu, masum sivillerin son sığınağını vurmakta kararlı
14:05 Kahtalı Mıçe kansere yakalandı Kahtalı Mıçe kansere yakalandı
13:55 Erzincan’da vatandaşların güvenliği için tüm köylere kamera sistemi kuruluyor Erzincan'da vatandaşların güvenliği için tüm köylere kamera sistemi kuruluyor
13:08 Yağmur Taktaş’ın Adana’daki mezarı otopsi için açıldı Yağmur Taktaş'ın Adana'daki mezarı otopsi için açıldı
13:03 Putin emri verdi Rus birlikleri nükleer saldırı tatbikatı hazırlıklarına başladı Putin emri verdi! Rus birlikleri nükleer saldırı tatbikatı hazırlıklarına başladı
12:48 Dr. Ekrem Teymur: Üniversite bölümlerinin 80’i kapatılmalı Dr. Ekrem Teymur: Üniversite bölümlerinin %80'i kapatılmalı
12:12 Göbeğini paraya çeviren adam Serveti dudak uçuklatıyor Göbeğini paraya çeviren adam! Serveti dudak uçuklatıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2024 14:38:03. #1.12#
SON DAKİKA: İstanbul'da İki Doktor Arasında Tartışma: Hapis Talebiyle Dava Açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement