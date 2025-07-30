İstanbul\'da İlaçlamadan Etkilenen Kadın Hastaneye Kaldırıldı

İstanbul Beylikdüzü'nde dün böcek ilaçlaması yapılan apartmanda oturan bir kadın, ilaç kokusundan etkilendiği gerekçesiyle gece saatlerinde hastaneye kaldırıldı. Kadının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olay, gece saatlerinde Beylikdüzü ilçesi Yakuplu Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgilere göre 4 katlı apartmanda böcekler için ilaçlama yapıldı. Apartman sakinlerinden bir kadın, gece saatlerinde ilaç kokusundan etkilendiği gerekçesiyle rahatsızlandı. Rahatsızlanan kadın için ambulans çağrıldı. Kadın, çağrılan ambulans ile hastaneye kaldırılırken, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. - İSTANBUL