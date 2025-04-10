İstanbul'da İzinsiz Yürüyüşlere Katılan 102 Sanığa Tahliye - Son Dakika
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İstanbul'da İzinsiz Yürüyüşlere Katılan 102 Sanığa Tahliye

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturmaları protesto eden 139 kişiden 102'sine tahliye kararı verildi. Mahkeme, sanıkların öğrenci olmalarının ve tutukluluk sürelerinin dikkate alındığını belirtti.

10.04.2025 19:36
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İzinsiz yürüyüşlere katıldıkları iddia edilen 139 kişiden 102'sine tahliye kararı

İSTANBUL - İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ve görevinden uzaklaştırılan tutuklu başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik terör ve yolsuzluk iddiasına ilişkin yürütülen soruşturmaları izinsiz gerçekleştirdikleri eylemlerle protesto ettikleri iddiasıyla haklarında dava açılan 104'ü tutuklu 139 sanıktan 102'si tahliye edildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ve görevinden uzaklaştırılan tutuklu başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik terör ve yolsuzluk iddiasına ilişkin yürütülen soruşturmaları yasak kararına uymayarak izinsiz gerçekleştirdikleri eylemlerle protesto ettikleri iddia edilen 139 şüpheliye yönelik yürütülen soruşturma tamamlanmış, 139 şüphelinin 'Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa Muhalefet' suçundan 6'şar aydan 3'er yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edilmişti.

102 sanığa tahliye

Konuya ilişkin İstanbul 49. Asliye Ceza Mahkemesi, 139 sanık hakkında hazırlanan iddianameyi kabul ederek hazırladığı tensip zaptıyla tutuklu 102 sanığın adli kontrol şartıyla tahliye edilmesine karar verdi. Mahkeme, tahliyeye gerekçe olarak "kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama suçunun vasıf ve mahiyetini, atılı suçun kanunda belirlenen alt ve üst sınırını ve katalog suçlardan olmamasını, mevcut delil durumunu, delillerin büyük oranda toplanmasını, sanıkların tutuklulukta geçirdikleri süreyi, büyük çoğunluğunun öğrenci olmasını, öğrenim hayatlarının devam etmesini ve sınavlarının olmasını" ifade etti.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, 139 kişi 'şüpheli' sıfatıyla yer aldı.

Hazırlanan iddianamede, Fatih'te bulunan Bozdoğan Kemerleri etrafında toplanan kalabalığa İstanbul Valiliği'nce alınan yasaklama kararı emniyet ekiplerince aktarıldığı, kalabalığın dağılmaları yönünde yapılan uyarılara rağmen dağılmamakta ısrar ettikleri, yapılan uyarı ve ikazlara riayet etmeyerek dağılmamaları üzerine soruşturma başlatıldığı anlatıldı.

Yasaklama kararına rağmen toplanan kalabalığın dağılmamakta ısrar ettikleri belirtildi

Hazırlanan iddianamede, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ve görevinden uzaklaştırılan tutuklu başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik terör ve yolsuzluk iddiasına ilişkin yürütülen soruşturmalar kapsamında CHP organizesinde 19 Mart 2025 ile sonraki günlerde İBB binası önünde ve Saraçhane parkına toplanma çağrılarının yapıldığı, çağrı sonrası oluşması muhtemel olaylara karşı emniyet ekiplerince tedbir alındığı, 4 gün süre ile verilen yasaklama kararının tebliğ edilmesine rağmen toplanan kalabalığın dağılmamakta ısrar ettikleri kaydedildi.

Taş, sopa, şişe, yanıcı ve yakıcı maddeler ile sert cisimler atıldığı aktarıldı

Polis hattına saldırarak taşkınlık gösteren kalabalığa hitaben ses yayın araçları marifetiyle duyabileceği şekilde uyarılar yapıldığının aktarıldığı iddianamede, dağılmamakta direnmeleri üzerine alanda bulunan kalabalığa orantılı müdahale edildiği ve şüphelilerin yakalamasının yapıldığı kaydedildi. İddianamede ayrıca, ekiplere kalabalık tarafından görüşü engellemek maksadıyla lazer tutulduğu, ayrıca taş, sopa, şişe, yanıcı ve yakıcı maddeler ile sert cisimler atıldığı da kaydedildi.

Şüphelilerin fikir ve eylem birliği içerisinde birlikte hareket ettiklerinin aktarıldığı iddianamede, şüpheliler hakkında ayrıca 'görevi yaptırmamak için direnme' ve 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçlarından ayrıca soruşturma yürütüldüğü de ifade edildi.

3'er yıla kadar hapis talebi

Hazırlanan iddianamede, 139 şüphelinin 'Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa Muhalefet' suçundan 6'şar aydan 3'er yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

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Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İstanbul'da İzinsiz Yürüyüşlere Katılan 102 Sanığa Tahliye - Son Dakika

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