İstanbul'da kaçak avlanmış 8 ton istavrit balığı ele geçirildi
Kaçak avcılık yapan 6 şahsa Sahil Güvenlik ekipleri 123 bin 298 TL para cezası uygulandı
İSTANBUL - İstanbul Yenikapı'da Sahil Güvenlik ekipleri boy yasağına aykırı şekilde avlanmış 8 ton istavrit balığı ele geçirdi. Kaçak su ürünleri avcılığı yapan 6 şahsa 123 bin 298,TL idari para cezası uygulandı.
Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı ekipleri gece yarısı İstanbul Yenikapı da balık indirme noktasındaki nakle hazır biçimde bulunan 538 kutu istavrit balıklarını şüphe üzerine kontrol etti. Yapılan Kontrolde bahse konu istavrit balıklarının yasal boy sınırı altında olduğu tespit edildi.
538 kutu, yaklaşık olarak 8 tona yakın yasal boy sınırı altında ki istavrit balıklarına el konuldu. El konulan 8 ton civarında 538 kutu istavrit balığı, Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğünce Mülkiyeti Kamuya Geçirilmesi Kararı alınarak el konulan su ürünleri ihtiyaç sahiplerine iletilmek üzere sosyal yardım kurumlarına bağışlandı. Kaçak su ürünleri avcılığı yapan 6 şahsa 123 bin 298, TL idari para cezası uygulandı.
Öte yandan, İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı ekiplerinin kaçak su ürünleri avcılığına yönelik denetimlerinin devam edeceği öğrenildi.
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