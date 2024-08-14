İstanbul\'da kaldırımda yürüyen hamile kadın taciz! O anlar kamerada

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44 kişiye mezar olan apartmanla ilgili davada gelişme! Bilirkişi heyeti çekilmek istiyor

Sultangazi'de nöbetten çıkıp eve dönmek için yolda yürüyen sağlık personeli kadın, bir kişinin arkasından kendisine yaklaştığını fark etti. Bu sırada kenara çekilen kadın şüphelinin önüne geçmesi için yavaşladı.

BOŞ SOKAĞI FIRSAT BİLDİ

Kadının önünü kesen şüpheli ardından da kollarından tuttu. Sokağın boş olmasını fırsat bilen şüpheli, kadını taciz etti; ardından da koşarak olay yerinden uzaklaştı. Hamile olduğu öğrenilen sağlık personelinin tacize uğradığı anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

GÖZALTINA ALINDI

Diğer yandan şüphelinin olaydan 2 saat sonra sağlık personelinin çalıştığı hastane çevresinde görüldüğü öğrenildi. Şüpheli polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.