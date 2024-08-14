İstanbul'da kaldırımda yürüyen hamile kadın taciz! O anlar kamerada - Son Dakika
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İstanbul'da kaldırımda yürüyen hamile kadın taciz! O anlar kamerada

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İstanbul Sultangazi'de kaldırımda yürüyen hamile kadın tacize uğradı. Şüpheli gözaltına alınırken, sokak ortasında güpegündüz yaşanan taciz çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

14.08.2024 11:19
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Sultangazi'de nöbetten çıkıp eve dönmek için yolda yürüyen sağlık personeli kadın, bir kişinin arkasından kendisine yaklaştığını fark etti. Bu sırada kenara çekilen kadın şüphelinin önüne geçmesi için yavaşladı.

BOŞ SOKAĞI FIRSAT BİLDİ

Kadının önünü kesen şüpheli ardından da kollarından tuttu. Sokağın boş olmasını fırsat bilen şüpheli, kadını taciz etti; ardından da koşarak olay yerinden uzaklaştı. Hamile olduğu öğrenilen sağlık personelinin tacize uğradığı anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

GÖZALTINA ALINDI

Diğer yandan şüphelinin olaydan 2 saat sonra sağlık personelinin çalıştığı hastane çevresinde görüldüğü öğrenildi. Şüpheli polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

İstanbul\'da kaldırımda yürüyen hamile kadın taciz! O anlar kamerada
Kaynak: AA

Sultangazi, İstanbul, 3-sayfa, Hukuk, 3.Sayfa, Kadın, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İstanbul'da kaldırımda yürüyen hamile kadın taciz! O anlar kamerada - Son Dakika

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    Yorumlar (4)

  • Murat: yüksek kaliteli hakimlerimiz şimdi bunu denetimli serbestlik safsatası ile bırakırlar 21 0 Yanıtla
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