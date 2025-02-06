İstanbul'da beklenen kar yağışı etkisini aralıklarla gösteriyor. Beşiktaş'ta lapa lapa yağan kar kameraya yansıdı.
İstanbul'da günlerdir beklenen kar yağışı kentin çeşitli yerlerinde aralıklarla etkisini sürdürüyor. Beşiktaş Levent'te karın lapa lapa yağdığı dakikalar kameraya yansıdı. Kar yağışının sürmesi bekleniyor. - İSTANBUL
Son Dakika › 3.Sayfa › İstanbul'da Kar Yağışı Başladı - Son Dakika
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