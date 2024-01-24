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İstanbul'da kasten öldürme olayının firarisi Tekirdağ'da yakalandı - Son Dakika
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İstanbul'da kasten öldürme olayının firarisi Tekirdağ'da yakalandı

İstanbul Küçükçekmece ilçesinde meydana gelen kasten öldürme olayının firarisi olan Sedat Çiçek, 35 çeşitli suçlardan kaydı bulunan bir şahıs olarak Tekirdağ'da tutuklandı. İstanbul ve Tekirdağ emniyet birimleri arasında yapılan koordineli çalışmalar sonucunda şahıs yakalanarak adli makamlara teslim edildi.

İstanbul\'da kasten öldürme olayının firarisi Tekirdağ\'da yakalandı
24.01.2024 - 12:30,
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İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde meydana gelen kasten öldürme olayının firarisi, 35 çeşitli suçlardan kaydı bulunan Sedat Çiçek, Tekirdağ'da tutuklandı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Süleymanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği görevlilerince suçluların yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.

Aranan şahısların yakalanması ve olayın aydınlatılmasına yönelik yürütülen titiz çalışmalar neticesinde, İstanbul Küçükçekmece ilçesinde meydana gelen kasten öldürme olayının firarisi, 35 çeşitli suçlardan kaydı bulunan Sedat Çiçek (24) isimli şahıs, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa İstanbul'da kasten öldürme olayının firarisi Tekirdağ'da yakalandı - Son Dakika


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