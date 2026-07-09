İstanbul'da Kayıp Kadın Cinayeti - Son Dakika
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İstanbul'da Kayıp Kadın Cinayeti

09.07.2026 15:38
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58 yaşındaki Gülay Polat, iş arkadaşı tarafından boğularak öldürüldü, şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Kartal'da metruk gecekonduda cesedi bulunan 58 yaşındaki Gülay Polat, 3 Temmuz'da iş arkadaşı E.K. tarafından altınları için boğularak öldürülmüştü. E.K.'nın Kartal'da bulunan farklı kuyumculara giderek talihsiz kadından çaldığı bileziği ve künyeyi bozdurma anlarına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

6 Temmuz Pazartesi günü Kartal Cevizli Mahallesi Esenlik Sokak'ta bulunan metruk bir gecekonduda hareketsiz şekilde yatan kadını gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı kontrollerde kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmaların ardından kadının cenazesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği olayla ilgili çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar kapsamında cesedin 4 Temmuz'da hakkında kayıp başvurusu yapılan 58 yaşındaki Gülay Polat'a ait olduğu tespit edildi. Polat'ın oğlu ile birlikte yaşadığı, işe gitmek için evden ayrıldıktan sonra kaybolduğu tespit edildi. Soruşturma kapsamında Polat'ın iş arkadaşı E.K.'nın (44) olayla bağlantısı olduğu değerlendirilerek gözaltına alındı.

Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekiplerini yaptığı çalışmalar doğrultusunda, Polat'ın oğlunun 3 Temmuz Cumartesi akşam saatlerinde polis merkezinde kayıp başvurusunda bulunduğu öğrenildi. Ekiplerin yaptığı çalışmalar doğrultusunda 3 Temmuz Cumartesi günü sabah saatlerinde Gülay Polat'ın iş yerine gitmek için evden çıktığı ve yol üzerinde yine iş yerine gitmek için E.K. ile buluştuğu tespit edildi. Yol üzerinde ilerlerken şüpheli E.K.'nın Gülay Polat'ı zorla metruk bir gecekonduya soktuğu burada bulduğu kablo ile kadını boğarak öldürdüğü tespit edildi. Şüphelinin öldürdüğü Gülay Polat'ın cansız bedenini metruk gecekonduda bulunan yatağın altına sakladığı öğrenildi. Şüphelinin kadının kolunda bulunan bileziği ve altın künyeyi çaldığı öğrenildi. Kartal'da bulunan farklı kuyumculara giden şüpheli çaldığı bileziği ve künyeyi, 35 gram altın ve 22 bin TL nakit paraya çevirdiği öğrenildi.

Öte yandan olaya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.E.K.'nın, Polat'ın kolunda bulunan bileziği ve altın künyeyi Kartal'daki bir kuyumcuda bozdurma anları ve üzerinde bulunan nakit parayı sayma görüntüleri, işyerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, İstanbul, 3. Sayfa, Güvenlik, Cinayet, Gülay, Yaşam, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'da Kayıp Kadın Cinayeti - Son Dakika

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