İstanbul'da Kayıp Kızın Cansız Bedeni Bulundu

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İstanbul'da kayıp olan 6 yaşındaki Şirin Elmas'ın cansız bedeni bulundu

İSTANBUL - Şişli'de 31 Ekim tarihinde kaybolan 6 yaşındaki kız çocuğu Şirin Elmas Hanilçi'nin cansız bedeni Feriköy Mezarlığı'nda bulundu.

31 Ekim tarihinde kaybolan ve ailesinin bir televizyon programı aracılığıyla bulmaya çalıştığı 6 yaşındaki kız çocuğu Şirin Elmas Hanilçi'nin cansız bedeni Feriköy Mezarlığı'nda bulundu. Polis ekipleri gece saatlerinde aldığı bir ihbar üzerine çalışma alanını daraltarak Feriköy Mezarlığı ve çevresinde geniş çaplı arama çalışması yaptı. Yapılan arama çalışmalarının neticesinde kayıp kızın cansız bedenine ulaşıldı. Şirin Elmas Hanilçi'nin cansız bedeni otopsi işlemi yapılmak üzere Yenibosna Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.