İstanbul'da kaza sonrası 'sızan taksici' kamerada: Uyuyakalan taksici polisi duyunca kaçtı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

İstanbul'da kaza sonrası 'sızan taksici' kamerada: Uyuyakalan taksici polisi duyunca kaçtı

Kemerburgaz yolunda kaza ihbarına giden itfaiye ekibi taksiciyi uyurken buldu. Muhabirin müdahalesi sonucu uyanan taksici kendine gelince kazalı araçla kaçtı.

24.04.2024 19:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'da kaza sonrası "sızan taksici" kamerada: Uyuyakalan taksici polisi duyunca kaçtı

Kemerburgaz yolunda kaza ihbarına giden itfaiye ekibi taksiciyi uyurken buldu

Muhabirin müdahalesi sonucu uyanan taksici kendine gelince kazalı araçla kaçtı

İSTANBUL - Kemerburgaz- Göktürk yolunda kaza ihbarına giden itfaiye ekibi, taksiciyi aracın içerisinde uyurken buldu. İtfaiyenin müdahalesine rağmen bir türlü uyanmayan taksici, İHA muhabirinin müdahalesi sonrası uyandı. Bir süre aracın içerisinde bekleyen taksici ardından inip aracını kontrol ettikten sonra kazalı araçla olay yerinden kaçtı. Trafikte seyrederken yalpalayan taksici bariyerlere çarpmaktan son anda kurtuldu. Yaşananlar İHA kameralarına yansıdı.

Olay, önceki gün saat 14.30 sıralarında Eyüpsultan Kemerburgaz-Göktürk yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre öğle saatlerinde 34 TCK 03 plakalı taksi ile seyir halinde olan Serhat Akbaş henüz bilinmeyen bir nedenle bariyerlere çarparak kaza yaptı. Yol kenarında bekleyen taksicinin hareketsiz olduğunu gören çevredeki sürücüler, itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, olay yerinde geldiğinde kazalı araç içerisindeki taksicinin araç içerisinde uyuduğunu gördü. Birkaç kez taksiciyi uyandırmak için girişimde bulunan itfaiye ekipleri başarısız oldu.

Kaza yaptı, uyukaldı, uyanınca kazalı araçla kaçtı

Bunun üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Bu esnada taksinin içerisinde uyumaya devam eden taksiciye bu kez İHA muhabiri müdahale etti. Muhabirin bir süre konuştuğu taksici ardından ayılıp araçtan indi. Taksinin etrafını kontrol eden taksici, ekiplerle konuştuktan sonra polisin geleceğini duyunca aracına binerek hızla uzaklaştı. Kazalı araçla kilometrelerce yol giden taksici, trafikte seyrederken önce yalpaladı ardından da bariyerlere çarpmaktan son anda kurtuldu. Yaşananlar ise İHA kameralarına yansıdı. Taksici dakikalar sonra kazalı araçla gözden kayboldu.

Kaynak: İHA

Kemerburgaz, İstanbul, İtfaiye, Güvenlik, İstanbul, Trafik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İstanbul'da kaza sonrası 'sızan taksici' kamerada: Uyuyakalan taksici polisi duyunca kaçtı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


19:51 Taksiciler Odası Başkanı Eyüp Aksu’dan İmamoğlu’na ziyaret Taksiciler Odası Başkanı Eyüp Aksu'dan İmamoğlu'na ziyaret
18:47 Bakan Tekin: Rakamda uzlaştık, önümüzdeki hafta Kabine toplantısında atama sayısı açıklanabilir Bakan Tekin: Rakamda uzlaştık, önümüzdeki hafta Kabine toplantısında atama sayısı açıklanabilir
18:15 MHP’den Bahçeli’nin sağlık durumu ile ilgili iddialara videolu yanıt MHP'den Bahçeli'nin sağlık durumu ile ilgili iddialara videolu yanıt
16:52 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İsrail’le ticaret sorusuna yanıt: O iş bitti Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'le ticaret sorusuna yanıt: O iş bitti
16:32 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan döner sorusuna esprili yanıt Kendisi de kahkaha attı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan döner sorusuna esprili yanıt! Kendisi de kahkaha attı
17:29 Şanlıurfa’da yapay gölette hayatını kaybeden amca ve yeğeninin boğulma anı güvenlik kamerasına yansıdı Şanlıurfa'da yapay gölette hayatını kaybeden amca ve yeğeninin boğulma anı güvenlik kamerasına yansıdı
17:15 Terör örgütü PKK’nın Almanya yapılanması sözde sorumlusu İstanbul’da yakalandı Terör örgütü PKK'nın Almanya yapılanması sözde sorumlusu İstanbul'da yakalandı
16:23 ABD Başkanı Joe Biden, 1915 olaylarını soykırım olarak nitelendirdi ABD Başkanı Joe Biden, 1915 olaylarını soykırım olarak nitelendirdi
15:45 Güvenlik amiri, vardiya tartışmasında yardımcısını sopayla döverek öldürdü Güvenlik amiri, vardiya tartışmasında yardımcısını sopayla döverek öldürdü
15:26 TFFHGD’den, yabancı gözlemci ve yabancı VAR hakemine sert tepki TFFHGD'den, yabancı gözlemci ve yabancı VAR hakemine sert tepki
15:03 Demet Akalın’ı başı kiracısıyla dertte Aldığı kirayı söyleyerek ateş püskürdü Demet Akalın'ı başı kiracısıyla dertte! Aldığı kirayı söyleyerek ateş püskürdü
14:56 Eski bakan Mehmet Ali Yılmaz evinde ölü bulundu Eski bakan Mehmet Ali Yılmaz evinde ölü bulundu
14:12 Yanlışlıkla ayağını ezdiği kişinin hastane masraflarını ödemeyi reddeden esnaf, bıçaklanarak öldürüldü Yanlışlıkla ayağını ezdiği kişinin hastane masraflarını ödemeyi reddeden esnaf, bıçaklanarak öldürüldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.04.2024 20:29:49. #1.11#
SON DAKİKA: İstanbul'da kaza sonrası 'sızan taksici' kamerada: Uyuyakalan taksici polisi duyunca kaçtı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement