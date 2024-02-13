İstanbul'da kemerli yol verme kavgası kamerada: Motosikleti tekmeleyip saldırdı - Son Dakika
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İstanbul'da kemerli yol verme kavgası kamerada: Motosikleti tekmeleyip saldırdı

İstanbul\'da kemerli yol verme kavgası kamerada: Motosikleti tekmeleyip saldırdı

Kağıthane Çağlayan'da motosikletli ve araç sürücüsü arasında yol verme kavgasında araç sürücüsü önce motosikleti tekmeledi, ardından pantolonundan çıkardığı kemerle saldırdı. Kavgayı çevredeki vatandaşlar ayırdı.

13.02.2024 22:48
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İstanbul'da kemerli yol verme kavgası kamerada: Motosikleti tekmeleyip saldırdı

İSTANBUL - Kağıthane Çağlayan'da motosikletli ve araç sürücüsü arasında yol verme kavgasında ortalık karıştı. Sinirlerine hakim olamayan araç sürücüsü önce motosikleti tekmeledi ardından da pantalonundan çıkardığı kemerle motosiklet sürücüsüne saldırdı. Kavgayı çevredeki vatandaşlar güçlükle ayırırken, yaşananlar cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

Olay dün öğle saatlerinde Kağıthane Çağlayan Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre bir motosikletli ve araç sürücüsü arasında yol verme nedeniyle tartışma başladı. Sözlü tartışmada seslerin yükselmesiyle birlikte taraflar birbirlerinin üstüne yürüdü. O esnada araç sürücüsü yerde bulunan motosikleti tekmelemeye başladı.

Tekme atıp kemerle saldırdı

Ardından pantolonundan çıkardığı kemerle tartıştığı sürücüye saldırdı. Çevredeki vatandaşların da müdahalesiyle araç sürücüsü güçlükle sakinleştirildi. O anlar bir vatandaşın cep telefonuna yansıdı. Tarafların birbirlerinden şikayetçi olmadığı öğrenildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İstanbul'da kemerli yol verme kavgası kamerada: Motosikleti tekmeleyip saldırdı - Son Dakika


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