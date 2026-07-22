İstanbul'da Kentsel Dönüşümde İşçi Yaralandı

İstanbul'un Avcılar ilçesinde, 4 katlı binanın kentsel dönüşüm çalışması sırasında işçinin üstüne moloz parçaları düştü. Yaralanan işçi, itfaiye ekiplerince kurtarılarak ambulans ile hastaneye kaldırılıp tedavi altına alındı.

Olay, sabah saatlerinde Avcılar ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ambarlı Mahallesi'nde 24 yaşındaki yabancı uyruklu işçi, kentsel dönüşüm çalışması için girdiği binada molozların üstüne düşmesi sonucu yaralandı. Yaralanan işçinin yardımına arkadaşları yetişti. Olay yerine ihbar üzerine itfaiye ve ambulans ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan işçi, ambulansla ile hastaneye kaldırıldı. İşçinin hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi. - İSTANBUL