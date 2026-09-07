İstanbul'da kişisel veri soruşturmasında 27 avukat ve 4 sivil hakkında adli kontrol kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak ele geçirilmesi ve kullanılması suçlarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 27 avukat ile 4 sivil şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri kararı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Soruşturma Bürosunca, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak ele geçirilmesi ve kullanılması suçlarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 27 avukat ile 4 sivil şüpheli hakkında, emniyet ve savcılık ifadelerinin ardından sevk edildikleri mahkemece adli kontrol tedbiri kararı verildi. Dosya kapsamında 4 şüphelinin savcılıkça serbest bırakıldığı, firari durumdaki 12 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların ise sürdüğü öğrenildi.