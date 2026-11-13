İstanbul'da lodos nedeniyle İDO ve Şehir Hatları vapur seferlerini iptal etti - Son Dakika
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İstanbul'da lodos nedeniyle İDO ve Şehir Hatları vapur seferlerini iptal etti

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Meteoroloji'nin uyarısı sonrası dün başlayan lodos İstanbul'da bugün şiddetini artırdı. Olumsuz hava şartları nedeniyle İDO bazı seferlerini iptal etti, Şehir Hatları da belirtilen hatlardaki seferlerin ikinci duyuruya kadar yapılamayacağını duyurdu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı uyarılarının ardından dün başlayan lodos, İstanbul'da etkisini bugün artırarak sürdürürken, İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Şehir Hatları'nda vapur seferleri iptal edildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı uyarılarının ardından dün başlayan lodos bugün şiddetini iyice artırdı. Fırtınadan deniz seferleri de etkilendi. İDO ve Şehir Hatları'nda bugün vapur seferlerinin iptal edildiği duyuruldu.

İDO'de olumsuz hava şartları nedeniyle, Yenikapı-Yalova 09.45 seferi, Yalova-Yenikapı 09.45 seferi, Kadıköy-Yenikapı-Bandırma 11.30, Yenikapı-Yalova 11.45 seferi, Yalova-Yenikapı 11.45 seferi, Bursa-Armutlu-Yenikapı-Kadikoy 12.30 seferi, Kadıköy-Yenikapı-Armutlu Tatil Köyü-Armutlu-Bursa 14.50 seferi iptal edildi.

Şehir Hatları'ndan yapılan açıklamada ise elverişsiz hava şartları sebebiyle aşağıda belirtilen hatlardaki seferlerin ikinci bir duyuruya kadar gerçekleştirilemeyeği kaydedildi.

Bostancı-Moda-Karaköy-Kabataş

Büyükada-Sedef Adası

Maltepe-Büyükada-Heybeliada-Burgazada-Kınalıada

Beşiktaş-Adalar

Anadolu Kavagı-Rumeli Kavağı-Sarıyer

Sarıyer-Beykoz

Bostancı-Adalar Ring

10.05 Kabataş-Kadıköy-Adalar

Kaynak: İHA
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