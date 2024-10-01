İstanbul'da Mantar Toplamak İçin Ormana Giden 82 Yaşındaki Adam Kayboldu - Son Dakika
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İstanbul'da Mantar Toplamak İçin Ormana Giden 82 Yaşındaki Adam Kayboldu

İstanbul\'da Mantar Toplamak İçin Ormana Giden 82 Yaşındaki Adam Kayboldu

İstanbul Çatalca'da 82 yaşındaki Hüseyin Güven, mantar toplamak için gittiği ormanda kayboldu. Yaklaşık 16 saat süren arama çalışmalarının ardından düştüğü yerde bulundu ve hastaneye kaldırıldı.

01.10.2024 12:37  Güncelleme: 12:41
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İstanbul Çatalca'da ormana mantar toplamaya giden 82 yaşındaki Hüseyin Güven kayboldu. Yaklaşık 16 saat süren arama çalışmaları sonucunda ormanda düştüğü yerde bulundu.

Olay, dün Karamandere Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, öğleden sonra ormanlık alana mantar toplamak için giden 82 yaşında ki Hüseyin Güven geri dönmedi. Yaşlı adamdan haber alamayan ailesi Jandarmaya ihbarda bulundu. yapılan ihbar üzerine bölgeye Jandarma, İtfaiye, AFAD, MAG AME, NESAR Silivri Belediyesi arama kurtarma ekipleri ve çok sayıda gönüllü arama kurtarma çalışmalarına katıldı. Gece boyu devam eden ve yaklaşık 16 saat süren arama çalışmaları sonucunda, saat 10.00 sıralarında ormanlık alanda düştüğü yerde bulundu. Mantar ararken düşen yaşlı adam soğuk havanında etkisiyle olduğu yerde kalmış ve hareket edememiş. Ormanlık alana ambulans giremediği için güveni bulan ekipler sedyeyle traktörün römorkuna koyarak ormanlık alandan çıkarttı. Daha sonra da yol üzerinde bekleyen ambulansa alınan Hüseyin Güven hastaneye kaldırıldı. Yaşlı adamın durumunun iyi olduğu öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İstanbul'da Mantar Toplamak İçin Ormana Giden 82 Yaşındaki Adam Kayboldu - Son Dakika

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