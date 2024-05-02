İstanbul'da marjinal gruplar polise saldırdı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

İstanbul'da marjinal gruplar polise saldırdı

İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde Taksim Meydanı'na çıkmaya çalışan gruplar polis barikatını aşmaya çalıştı. Bazı noktalarda kimi yüzlerine maske takan kişiler, polise taş, sopa ve su damacanasıyla saldırırken bazı göstericilerin yerdeki kaldırım taşlarını söktükleri görüldü. Olaylarda ise 30'a yakın emniyet görevlisinin yaralandığı öğrenildi.

02.05.2024 00:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'da marjinal gruplar polise saldırdı

İSTANBUL - İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde Taksim Meydanı'na çıkmaya çalışan gruplar polis barikatını aşmaya çalıştı. Bazı noktalarda kimi yüzlerine maske takan kişiler, polise taş, sopa ve su damacanasıyla saldırırken bazı göstericilerin yerdeki kaldırım taşlarını söktükleri görüldü. Olaylarda ise 30'a yakın emniyet görevlisinin yaralandığı öğrenildi.

Tüm yurtta 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü çeşitli etkinliklerle kutlanırken, İstanbul'da Taksim Meydanı'na çıkmaya çalışan gruplar polis barikatını aşmaya çalıştı. Gruplara polis izin vermezken kimi noktalarda arbede yaşandı. Beyoğlu Dolapdere, Şişli Halaskargazi Caddesi, Beşiktaş Barbaros Bulvarı ve Fatih Saraçhane Meydanı'nda kalabalıkların arasına karıştığı öğrenilen marjinal gruplar, emniyet güçlerinin engeliyle karşılaşınca taşkınlık çıkardı.

Yerden taş sökenler, damacana ile saldıranlar

Yüzlerine maske takan bazı kişiler, polise taş, sopa, demir çubuk ve su damacanası gibi çeşitli şeyler atarken, bazı göstericilerin yerdeki kaldırım taşlarını söktükleri görüldü. 30'a yakın emniyet mensubunun atılan taş ve sopalarla yaralandığı belirtilirken polis, göstericilere biber gazı ve basınçlı suyla müdahale etti. Güvenlik güçlerinin müdahalesi sonrası söz konusu grupların, ara sokaklara dağıldıkları öğrenildi.

Kaynak: İHA

İstanbul, 1 Mayıs, Taksim, Olaylar, Güvenlik, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İstanbul'da marjinal gruplar polise saldırdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:21 Endonezya’da yanardağ patladı, küller komşu ülkeye ilerliyor Endonezya'da yanardağ patladı, küller komşu ülkeye ilerliyor
21:44 Ankara’da sağanak yağış etkili oldu, sokaklar göle döndü Ankara'da sağanak yağış etkili oldu, sokaklar göle döndü
21:00 Fed, politika faizini yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu Fed, politika faizini yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu
20:38 Meteoroloji’den 34 il için gök gürültülü sağanak uyarısı Meteoroloji'den 34 il için gök gürültülü sağanak uyarısı
19:31 Bakan Yerlikaya: 1 Mayıs’ta yurt genelinde 226 şahıs gözaltına alındı Bakan Yerlikaya: 1 Mayıs'ta yurt genelinde 226 şahıs gözaltına alındı
23:18 Gürcistan’da “yabancı etkinin şeffaflığı“ yasa tasarısı karşıtı gösteride arbede yaşandı Gürcistan'da "yabancı etkinin şeffaflığı" yasa tasarısı karşıtı gösteride arbede yaşandı
22:11 İYİ Parti’deki devir teslim törenine sessizlik damga vurdu İYİ Parti'deki devir teslim törenine sessizlik damga vurdu
21:12 Pençe-Kilit bölgesinde yıldırım düşmesi nedeniyle bir asker şehit oldu Pençe-Kilit bölgesinde yıldırım düşmesi nedeniyle bir asker şehit oldu
20:39 İstanbul Valisi Davut Gül’den 1 Mayıs açıklaması: Devlet yarına bırakır ama yanına bırakmaz İstanbul Valisi Davut Gül'den 1 Mayıs açıklaması: Devlet yarına bırakır ama yanına bırakmaz
19:17 İYİ Partili Ümit Özlale, ünlü spikerle dünyaevine giriyor İYİ Partili Ümit Özlale, ünlü spikerle dünyaevine giriyor
16:53 BBP Genel Başkanı Destici’den TİP lideri Baş’a sert tepki: Şimdiki komünistlerin çoğu terör örgütlerinin iş birlikçisi oldu BBP Genel Başkanı Destici'den TİP lideri Baş'a sert tepki: Şimdiki komünistlerin çoğu terör örgütlerinin iş birlikçisi oldu
16:12 Denizli’de 1 Mayıs yürüyüşünde LGBT bayrağı açan kişiye saldırı Denizli'de 1 Mayıs yürüyüşünde LGBT bayrağı açan kişiye saldırı
16:09 İstanbul’da 1 Mayıs nedeniyle çıkan olaylarda 210 kişi gözaltına alındı İstanbul'da 1 Mayıs nedeniyle çıkan olaylarda 210 kişi gözaltına alındı
16:01 Eski TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı 1 Mayıs yürüyüşünde yer aldı Eski TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı 1 Mayıs yürüyüşünde yer aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.05.2024 00:33:56. #1.12#
SON DAKİKA: İstanbul'da marjinal gruplar polise saldırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement