İstanbul'da Market Saldırısında 2 Tutuklama - Son Dakika
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İstanbul'da Market Saldırısında 2 Tutuklama

18.07.2026 12:14
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Eyüpsultan'daki markete silahlı saldırıyla ilgili 3 şüpheli yakalandı, 2'si tutuklandı.

İstanbul Eyüpsultan'da bir markete düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili yürütülen çalışmalarda 3 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklanırken, araç sürücüsü serbest bırakıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 15 Temmuz 2026 tarihinde Eyüpsultan Karadolap Mahallesi'nde bir markete düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin çalışma başlattı. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, yaptıkları incelemede marketin kepenk kısmına çok sayıda kurşunun isabet ettiğini belirledi. Olayın ardından şüphelilerin yakalanması için geniş çaplı inceleme başlatıldı.

Yapılan araştırmalarda, market işletmecisinin daha önce tehdit aldığı ve saldırının bu nedenle gerçekleştirildiği tespit edildi.

Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucunda saldırıyı gerçekleştirdiği belirlenen A.S. (20), A.Ü.A. (18) ile olayda kullanılan aracı sürdüğü belirlenen O.G. (35) yakalandı. Operasyonda saldırıda kullanıldığı değerlendirilen ruhsatsız tabanca da ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden O.G. adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, A.S. ve A.Ü.A. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Eyüpsultan, İstanbul, 3. Sayfa, Güvenlik, Adliye, Yaşam, Olay, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'da Market Saldırısında 2 Tutuklama - Son Dakika

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