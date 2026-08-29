İstanbul\'da Motosiklet Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

İstanbul'da Esenkent- Bahçeşehir yolunda meydana gelen motosiklet kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise ağır yaralandı.

Kaza, sabah saat 08.00 sıralarında Esenkent Bahçeşehir yolunda meydana geldi. İddiaya göre, ara sokaktan caddeye çıkan 58 yaşındaki motosikletli A.Ö, caddeye çıktığı sırada süratli geldiği iddia edilen başka bir motosikletle çarpıştı. Kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, 58 yaşındaki A.Ö'nün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralanan diğer motosikletli ise ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis, yaşanan kaza ile ilgili inceleme başlattı.

"Maalesef yaşlı adam hayatını kaybetti"

Kaza anını gören İbrahim Efe isimli vatandaş, "İki motordan biri sağdan diğeri ise aşağıdan geliyordu. Ahmet Taner kışlalı bulvarından gelen motosikletli yaşlı birisiydi. Aşağıdan gelen de hızlı geliyordu. Yağmurla beraber yolda kaygandı ve çarpıştılar. Maalesef yaşlı adam hayatını kaybetti. Diğeri ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı" dedi.