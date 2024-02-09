İstanbul'da motosikletli kişiye silahlı saldırı kamerada: Önünü kesip başından vurdular
Kağıthane'de motosikletle seyreden kişinin önünü otomobille kesen saldırganlar onu başından vurdu
Saldırganın panikle araca binmekte zorlandığı olayda şahsın ağır yaralandı
İSTANBUL - Kağıthane'de motosikletle seyreden 50 yaşındaki kişi, otomobille önünü kesen saldırganlar tarafından silahlı saldırıya uğradı. Saldırganın kaçarken panikle araca binmekte zorlandığı olayda adam başından ağır yaralandı. Saldırı anı kameralara yansırken, polis kimliğini tespit ettiği saldırganların peşine düştü.
Olay, geçtiğimiz Salı günü saat 16.30 sıralarında Kağıthane Hürriyet Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre akşamüstü motosikletiyle seyreden Caser Kara sokak üzerinde gitmeye başladı. O esnada beyaz renkli bir otomobille süratli şekilde gelen şahıslar, Kara'nın önünü kesti. Araçtan inen saldırgan Kara'nın başına bir el ateş açtı. Olayın ardından panikle bir süre otomobile binmekte zorlanan saldırgan ardından araçla kaçtı. Yaşananlar ise güvenlik kameralarına anbean yansıdı.
Başından vurularak ağır yaralandı
Olayın ardından ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralı adamı yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Hemen ameliyata alınan adamın hayati tehlikesinin devam ettiği ve yoğun bakım servisinde tedavi gördüğü öğrenildi.
Polis saldırganları tespit etti
Öte yandan olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, görgü şahitlerinin ifadelerine başvurarak güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Olay yeri inceleme ekipleri ise boş kovanı delil torbasına koydu. Yapılan çalışmalar sonucundan aracın plakasından yola çıkan ekipler, saldırganların kimliklerini tespit etti. Polisin saldırganları yakalama çalışmasının sürdüğü öğrenildi.
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