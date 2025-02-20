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İstanbul'da 'Narkokapan-12' operasyonu: 79,5 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi

İSTANBUL - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da düzenlenen 'Narkokapan-12' operasyonlarında 79,5 kilogram uyuşturucu madde, 141 kilogram kimyasal katkı maddesi ve 2 adet hassas terazinin ele geçirildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da düzenlenen 'Narkokapan-12' operasyonunun detaylarını paylaştı. Bakan Yerlikaya, operasyonlarda 2'si yabancı uyruklu olmak üzere 5 şüpheli zehir tacirinin yakalandığını belirterek, "İstanbul'un Büyükçekmece, Arnavutköy ve Beylikdüzü ilçelerinde düzenlenen 'Narkokapan-12' operasyonunda; 49,5 Kg Sıvı Metamfetamin, 2,5 Kg Kristal Metamfetamin, 27,5 Kg Skunk ve 141 Kg Kimyasal Katkı Maddesi ele geçirildi" ifadelerini kullandı.

Yerlikaya, 4 araç ve 4 ayrı adrese düzenlenen operasyonlarda 2 adette hassas terazinin ele geçirildiğini bildirdi.