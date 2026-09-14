İstanbul'da okul servislerine jandarma denetimi, Arnavutköy'de güvenli koridor oluşturuldu - Son Dakika
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İstanbul'da okul servislerine jandarma denetimi, Arnavutköy'de güvenli koridor oluşturuldu

İstanbul\'da okul servislerine jandarma denetimi, Arnavutköy\'de güvenli koridor oluşturuldu
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İstanbul'da yeni eğitim öğretim yılının ilk gününde okul çevrelerinde güvenlik önlemleri artırıldı. Arnavutköy Tayakadın'da jandarma, Tayakadın İlk ve Ortaokulu çevresinde servis araçlarını denetledi, öğrenciler için güvenli koridor oluşturuldu.

İstanbul'da yeni eğitim öğretim yılının ilk gününde okul çevrelerinde güvenlik önlemleri artırıldı. Arnavutköy Tayakadın Mahallesi'nde jandarma ekipleri, Tayakadın İlk ve Ortaokulu çevresinde öğrenci servislerine yönelik denetim gerçekleştirdi. Servis araçlarının lastiklerinden camlarında bulunan tabelaların ölçülerine kadar birçok ayrıntı kontrol edilirken, öğrencilerin okullarına güvenli şekilde ulaşabilmeleri için güvenli koridor oluşturuldu.

2026-2027 eğitim öğretim yılının başlamasıyla İstanbul genelinde okul çevreleri ve öğrenci servislerine yönelik denetimler gerçekleştirildi. Arnavutköy ilçesine bağlı Tayakadın Mahallesi'nde de jandarma ekipleri sabahın erken saatlerinden itibaren Tayakadın İlk ve Ortaokulu çevresinde önlem aldı. Ekipler, öğrencileri okula getiren servis araçlarını tek tek durdurarak denetledi. Kontrollerde araçların mevzuata uygunluğu incelenirken lastiklerin durumu, araçların camlarında bulunan yazı ve tabelaların ölçüleri ile servis araçlarında bulunması gereken diğer unsurlar kontrol edildi.

Öğrencilere güvenli koridor

Jandarma ekipleri okul çevresinde öğrencilerin araç trafiğinden etkilenmeden okula giriş yapabilmeleri için güvenli koridor da oluşturdu. Servislerden inen öğrenciler, alınan güvenlik önlemleri altında okul girişlerine yönlendirildi. Eğitim öğretim yılının ilk gününde gerçekleştirilen uygulamayla hem servis araçlarının kurallara uygunluğunun kontrol edilmesi hem de okul çevresindeki öğrenci güvenliğinin sağlanması amaçlandı.

"2008'den bu yana bu işi yapıyoruz, kontroller iyidir"

Denetime katılan servis şoförlerinden Medeni Şahin, uzun yıllardır öğrenci taşımacılığı yaptığını belirterek, "Aşağı yukarı 2008'den bu yana bu işi yapıyoruz. Devletin yaptığı denetimler iyidir. Çocuklar da jandarmayı gördüğü zaman kendilerini toparlıyor. Ayda bir veya iki haftada bir böyle kontrollerin yapılması iyidir" dedi.

"Yavaş gitsinler"

Öğrencileri taşımanın büyük bir sorumluluk olduğunu belirten servis şoförü Zeki Yumakoğlu ise eğitim öğretim yılının ilk gününde öğrencilerle aynı heyecanı yaşadığını söyledi. Yumakoğlu, "Ben de bu çocuklarla beraber heyecanlıyım. Ne taşıdığımızı, ailelerin, annelerin, babaların bize ne emanet ettiğini gayet iyi biliyoruz. Devletin yaptığı denetimleri de yerinde buluyoruz, teşekkür ediyoruz. Öğretmenlerimize başarılar diliyoruz. Meslektaşlarıma yavaş gitsinler, ne taşıdıklarını bilsinler. Bu yükümlülüğü aldıklarını bilsinler" ifadelerini kullandı.

Jandarma ekiplerinin okul çevreleri ve öğrenci servislerine yönelik denetimlerinin eğitim öğretim yılı boyunca devam edeceği öğrenildi.

Kaynak: İHA

Jandarma, İstanbul, Güvenlik, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'da okul servislerine jandarma denetimi, Arnavutköy'de güvenli koridor oluşturuldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul'da okul servislerine jandarma denetimi, Arnavutköy'de güvenli koridor oluşturuldu - Son Dakika
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