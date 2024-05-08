İstanbul'da park yeri kavgası kamerada: Kadın sopayla saldırdı, yumruk ve tekmeler havada uçuştu - Son Dakika
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İstanbul'da park yeri kavgası kamerada: Kadın sopayla saldırdı, yumruk ve tekmeler havada uçuştu

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Kağıthane'de gece saatlerinde sokak arasında çıkan park kavgasında araç sahipleri birbirine girdi. Kavgaya aile fertleri de dahil oldu ve yumruk, tekme havada uçuştu. Bir kadın eline aldığı sopayla adama vurmak istedi ancak sopayı kaptırınca itildi. Olay cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

08.05.2024 21:09
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İstanbul'da park yeri kavgası kamerada: Kadın sopayla saldırdı, yumruk ve tekmeler havada uçuştu

İSTANBUL - Kağıthane'de gece saatlerinde sokak arasında çıkan park kavgasından dolayı araç sahipleri birbirine girdi. Ortalığın karıştığı kavgada, aile fertleri de evlerden gelerek dahil olması sonucu yumruk ve tekmeler havada uçuştu. Bir kadın eline aldığı sopayla adama vurmak istedi ancak sopayı kaptırınca itildi. Yaşananlar cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

Kağıthane Çeliktepe Mahallesi'nde dün saat 02.30 sıralarında meydana gelen olayda iddiaya göre işten dönen bir kişi, aracını park etmek için evinin bulunduğu sokağa geldi. Sokağın tamamen araçlarla kapalı olduğunu fark eden sürücü aracıyla girişi yapamayınca duruma tepki gösterdi. Sesin yükseldiğini fark eden diğer araç sahibi ise tartışmaya dahil oldu.

Kadın eline aldığı sopayı adama vurmayınca ona kaptırdı

İkili arasında yaşanan tartışma kısa sürede tekme ve yumruklu kavgaya döndü. Sesleri fark eden diğer aile üyelerinin de evlerinden inerek kavgaya dahil olmasıyla sokak savaş alanına döndü. Bir kadının ise eline geçen sopayla kavgaya girmesi gözlerden kaçmadı. İki ailenin kavgasını olay yerine gelen polis ekipleri ayırırken, taraflar birbirinden şikayetçi olmadı. Daha sonra birbirlerinden şikayetçi olduğunu söyleyen taraflar evlerine döndü. O anları bir vatandaş cep telefonu kamerasına anbean kaydetti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İstanbul'da park yeri kavgası kamerada: Kadın sopayla saldırdı, yumruk ve tekmeler havada uçuştu - Son Dakika

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