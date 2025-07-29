İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından belediye başkanlarına rüşvet vererek ihale süreçlerini organize ettiği iddia edilen suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında İSFALT ve İETT'den alınan ihalelere fesat karıştırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 24 şüpheli, sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Bayrampaşa Devlet Hastanesine getirildi. - İSTANBUL
Son Dakika › 3.Sayfa › İstanbul'da Rüşvet Operasyonu: 24 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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