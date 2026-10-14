İstanbul'da sağanak akşam etkisini artırdı, Bayrampaşa'da ara sokağı su bastı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İstanbul'da sağanak akşam etkisini artırdı, Bayrampaşa'da ara sokağı su bastı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'da dün başlayıp bugün de süren sağanak, akşam saatlerine doğru etkisini artırdı. Bayrampaşa'da ara sokağı su basarken trafik yoğunluğu olan bölgelerde sürücüler güçlükle ilerledi; esnaf, iş yerlerinin önündeki su birikintilerini çekçeklerle tahliye etmeye çalıştı.

İstanbul'da süren sağanak yağış akşam saatlerine doğru etkisini iyice artırdı. Bayrampaşa'da ara sokak göle dönerken, trafik yoğunluğunun yaşandığı bölgelerde sürücüler ise güçlükle ilerledi.

İstanbul'da dün başlayan bugün de devam eden sağanak yağış akşam saatlerine doğru etkisini iyice artırdı. İşlerinden ve okullarından evlerine dönen vatandaşlar zor anlar yaşadı. Bazı noktalarda yollar göle döndü. Bayrampaşa'da ara sokağı su bastı. Sokak üzerindeki esnaf ise su baskınından etkilenmemek için büyük çaba sarf etti. Esnaf, dükkan önündeki su birikintilerini çekçeklerle tahliye etmeye çalıştı. O anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: İHA
Hava DurumuBayrampaşa3. SayfaİstanbulTrafikGüncelYaşamSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Azerbaycanlı oyuncu Nesrin Cavadzade başörtüsü yasağında tarafını belli etti Azerbaycanlı oyuncu Nesrin Cavadzade başörtüsü yasağında tarafını belli etti
Azerbaycan Başmüftüsü, okullardaki başörtüsü yasağını böyle savundu Azerbaycan Başmüftüsü, okullardaki başörtüsü yasağını böyle savundu
40 yaşında hayatını kaybetti Geride 20 can dostu kaldı 40 yaşında hayatını kaybetti! Geride 20 can dostu kaldı
Bahçeli’den Azerbaycan çıkışı: Kardeşliği zedelemeye yönelik yaklaşımın karşısındayız Bahçeli'den Azerbaycan çıkışı: Kardeşliği zedelemeye yönelik yaklaşımın karşısındayız
Ortaokulda kız öğrenci sınıf arkadaşını bıçakladı Okula 1 gün ara verildi Ortaokulda kız öğrenci sınıf arkadaşını bıçakladı! Okula 1 gün ara verildi
Galatasaray-Barcelona maçı dünya basınında İspanyollar bu başlıkları attı Galatasaray-Barcelona maçı dünya basınında! İspanyollar bu başlıkları attı
17:41
Bakan Şimşek, eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül hakkında soruşturma izni verdi
Bakan Şimşek, eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül hakkında soruşturma izni verdi
16:49
TRT ekranlarından duyurdu AK Parti rozeti takan Cemil Tugay’dan İzmirlilere müjde
TRT ekranlarından duyurdu! AK Parti rozeti takan Cemil Tugay'dan İzmirlilere müjde
16:47
İsmail Kartal kararını verdi İşte Aston Villa’yı yıkacak muhtemel 11
İsmail Kartal kararını verdi! İşte Aston Villa'yı yıkacak muhtemel 11
16:39
İstanbul’a üç kurumdan peş peşe uyarı Sakın bu saatlerde dışarda kalmayın
İstanbul'a üç kurumdan peş peşe uyarı! Sakın bu saatlerde dışarda kalmayın
16:02
Kolombiya, Tel Aviv’deki İsrail büyükelçiliğini 46 yıl sonra Kudüs’e taşıdı
Kolombiya, Tel Aviv'deki İsrail büyükelçiliğini 46 yıl sonra Kudüs'e taşıdı
15:39
ABD enflasyonu açıklandı, altın fiyatları sert düştü
ABD enflasyonu açıklandı, altın fiyatları sert düştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2026 18:08:08. #.0.2#
SON DAKİKA: İstanbul'da sağanak akşam etkisini artırdı, Bayrampaşa'da ara sokağı su bastı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei