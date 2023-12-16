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İstanbul'da sağanak yağış nedeniyle araçlar mahsur kaldı - Son Dakika
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İstanbul'da sağanak yağış nedeniyle araçlar mahsur kaldı

İstanbul'da etkili olan sağanak yağış, Bakırköy Florya'da taşan rögarlar nedeniyle bazı araç sürücülerini mahsur bıraktı. Belediye ekipleri yolu açmaya çalışırken, bazı araçlar su altında kaldı.

İstanbul\'da sağanak yağış nedeniyle araçlar mahsur kaldı
16.12.2023 - 12:59,
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İstanbul'da sağanak yağış etkili olurken Bakırköy Florya'da taşan rögarlar nedeniyle bazı araç sürücüleri mahsur kaldı.

İstanbul'da aralıklarla etkili olan yağış, bazı yerlerde hayatı olumsuz etkiledi. Bakırköy Florya Sahil yolu, taşan rögarlar nedeniyle yollar su altında kaldı. O sırada yoldan geçen araç sürücüleri suda mahsur kaldı. Bazı araçlar geçmeye çalışırken geçemeyen araç sürücüleri ise geri dönüp yoluna devam etti. Belediye ekiplerinin yolu açmaya çalıştığı görüldü. Eşi ve çocuğuyla suda mahsur kalan bir sürücü, suyun çekilmesiyle yoluna devam ederken, 2 araç ise su nedeniyle yolda kaldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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