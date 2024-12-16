İstanbul'da Sahte Alkolden 37 Ölü - Son Dakika
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İstanbul'da Sahte Alkolden 37 Ölü

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Sahte alkolden dolayı İstanbul'da ölü sayısı 37'ye çıktı, 36 şüpheli gözaltında.

16.12.2024 15:25
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İstanbul'da sahte alkolden ölenlerin sayısı 37'ye yükseldi, 36 şüpheli gözaltına alındı

İstanbul polisi bin 2 işyerine denetim yaptı, 32 işletmeye toplamda 2 milyon 662 bin 52 TL para cezası kesildi

İSTANBUL - İstanbul 1,5 ayda sahte alkolden zehirlendikleri şüphesiyle hastaneye kaldırılan 37 kişi hayatını kaybetti. Sorumluların yakalanmasına yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda ise 36 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul polisi 2024 yılında bin 2 işyerine denetim yaparken, 32 işletmeye toplamda 2 milyon 662 bin 52 TL para cezası kesildi.

İstanbul'da 1 Kasım tarihinden bugüne kadar 73 kişi sahte alkolden zehirlendikleri şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Bunlardan 37'si hayatını kaybederken, 17 kişinin ise tedavisine devam edildiği öğrenildi. 23 kişinin ise taburcu edildiği belirtildi. Sahte içkiden ölümlerin ardından polis ekiplerinin insan hayatını hiçe sayanlara yönelik denetimleri hız kesmeden sürüyor. Zehirlenen vatandaşlara sahte alkol temin eden ve zehirlenmelerine sebep olanların yakalanmasına yönelik gerçekleştirilen çalışmalarda 36 şüpheli ile ilgili işlemlere başlatıldı. 36 şüpheli şahıstan 14'ü tutuklanırken, 8 şüpheli hakkında adli kontrol hükümleri uygulanırken, 14 şüpheli ise serbest bırakıldı.

32 işletmeye toplamda 2 milyon 662 bin 52 TL para cezası kesildi

İstanbul'da sahte alkollü içki denetimleri aralıksız devam ediyor. 2024 yılında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bin 2 işyerinde denetim yaptı. 287.758 litre alkollü sıvı, 14 bin 701 dolu alkollü içki şişesi, 853 bin 460 alkollü içki yapımında kullanılan bandrol ve etiket, bunların yanında kaçak veya sahte alkollü içki imal ve satışında kullanılan çok sayıda ürün ele geçirildi. 32 işletmeye toplamda 2 milyon 662 bin 52 TL idari ceza uygulandı.

Kaynak: İHA

İstanbul, Ekonomi, 3-sayfa, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İstanbul'da Sahte Alkolden 37 Ölü - Son Dakika

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